Tres planes futboleros para disfrutar del puente de mayo en Madrid

Visitar el museo LEGENDS, comer en el sports bar LALIGA TWENTYNINE’S o descubrir la cancha escondida de EA SPORTS FC FUTURES, en Vallecas son algunas de las propuestas para los fans del fútbol que estén en la capital durante el puente de mayo.

'LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA' es la mayor colección de reliquias de la historia del fútbol. Camisetas míticas de Pelé, Maradona o Messi, entre otras grandes estrellas, expuestas en un museo de 4.200 metros cuadrados que incluyen un Cine 4D y actividades inmersivas y con realidad virtual.

Está situado en la Puerta del Sol y tiene camisetas de todas las competiciones de FIFA y UEFA, entre otras, así como una colección especial de los clubes de LALIGA. La visita finaliza en la ultima planta, donde se puede disfrutar del sports bar LALIGA TWENTYNINE´S, con una amplia terraza y vistas a la Puerta del Sol. Las entradas pueden comprarse en legends.football a partir de 23 euros para adultos y 15, para niños, con una opción de pack familiar por 72€ (que incluye 2 adultos + 2 niños).

LALIGA TWENTYNINE’S

Los sports bar de LALIGA te permiten disfrutar de buena gastronomía mientras descubres un espacio con muchas posibilidades, como jugar al EA SPORTS FC 24 en varias Play Stations 5 o ver partidos de LALIGA u otras competiciones deportivas.

Además, en LALIGA TWENTYNINE’S LEGENDS se puede disfrutar de una agradable terraza con vistas a la Puerta del Sol de Madrid. Hay tres restaurantes en España y los encuentras en Carrera de San Jerónimo, 2; Gran Vía, 29, ambos en Madrid y en LALIGA TWENTYNINE’S Port Aventura, dentro de PAW, en Tarragona. Es posible reservar mesa en cualquiera de ellos a través de www.laliga29s.com.

EA SPORTS FC FUTURES

Dentro del proyecto social que EA SPORTSTM tiene con LALIGA están llevando a cabo rehabilitaciones de campos de fútbol en zonas comunitarias, para promover el uso de estos espacios y fomentar el deporte entre los niños y los vecinos de estos barrios.

En Madrid se encuentra una de estas canchas renovadas dentro del programa FC FUTURES, concretamente el campo Francisco de Laguna, ubicado en Vallecas. Este espacio fue rehabilitado por el colectivo artístico Boa Mistura y merece la pena, solo por eso, acercarse a contemplarlo. Una vez allí, podrás disfrutar de él y jugar junto a familiares y amigos, sumándote así a la iniciativa y siendo partícipe de este proyecto pionero y solidario para promover el fútbol base.

