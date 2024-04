Courtois viajará a Múnich y podrá jugar ante el Cádiz

Thibaut Courtois regresa a la dinámica de equipo en el Real Madrid y, según anunció su técnico, Carlo Ancelotti, ya formará el próximo lunes parte de la expedición a Múnich, para la ida de semifinales de la Liga de Campeones, en Alemania ante el Bayern, y podría reaparecer el sábado 4 de mayo en el Santiago Bernabéu en liga frente al Cádiz.



"Courtois está bien. Creo que estará disponible la próxima semana para viajar con nosotros y que puede jugar el partido contra el Cádiz", desveló Ancelotti en su última respuesta de la rueda de prensa.



Es la luz al final del túnel para Courtois en una temporada en la que aún no ha podido disputar ni un solo minuto. El portero belga sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda el 10 de agosto, durante la pretemporada, y tras completar el largo proceso de recuperación, cuando ya estaba en condiciones para entrar en su primera convocatoria, sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla derecha el 19 de marzo.



Tras completar un nuevo proceso de recuperación, la última semana Courtois ha ido respondiendo bien a la carga de trabajo y completando una progresiva vuelta al grupo en las sesiones en la Ciudad Real Madrid. Las sensaciones del portero son positivas, ya trabaja al mismo ritmo que el resto de compañeros y Ancelotti lanzó un mensaje de optimismo.



Pese a que la titularidad será para Andriy Lunin en la ida de las semifinales ante el Bayern y que Kepe Arrizabalaga puede regresar al once en la visita previa a la Real Sociedad, con LaLiga prácticamente sentenciada con la distancia de 11 puntos al Barcelona con 18 por jugarse, Ancelotti es consciente de la importancia en el grupo de Courtois y desea que integre la expedición a Alemania.



Posteriormente, en el encuentro ante el Cádiz el 4 de mayo, es la fecha marcada por el técnico italiano para que, si Courtois no vuelve a sufrir ningún problema que lo impida, regrese a los terrenos de juego.

