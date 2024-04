Blinken pide esfuerzos para lograr "la mayor estabilidad posible" en relaciones China-EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró este jueves en la ciudad oriental china de Shanghái que China y Estados Unidos tienen que "encontrar formas" para que haya "la mayor estabilidad posible" sus las relaciones.



"Es una de las cosas que acordaron el presidente Joe Biden y el presidente Xi Jinping cuando se reunieron el año pasado en San Francisco, que tenemos que encontrar formas para que haya la mayor estabilidad posible en nuestras relaciones", dijo Blinken durante un encuentro con líderes empresariales, recoge el Departamento de Estado en un comunicado.



Según Blinken, se trata de "asegurarnos de que estamos gestionando la relación de forma responsable" porque las dos partes están "comprometidas" a alcanzar ese objetivo.



Para ello, puntualizó, "debemos asegurarnos de que la relación funciona de la manera que tiene que funcionar para que haya para beneficio mutuo".



"Es importante que escuchemos qué funciona y qué no, y también poder reflejar cualquier preocupación que tengamos", señaló en los comentarios previos al comienzo de la reunión con los empresarios.



Blinken agregó que busca asegurarse de que su Gobierno está "velando efectivamente por los intereses de nuestra propia comunidad", y que la mejor manera de hacerlo es "comenzar escuchando a la comunidad (empresarial)".



El diplomático se reunió también hoy con el secretario del Partido Comunista de Shanghái, Chen Jining, quien destacó la importancia de la cooperación entre ambos países para el "bienestar de ambos pueblos" y el "futuro de la humanidad".



Chen subrayó que "la relación no siempre ha sido fluida, ha habido altibajos" pero que, en general, "ha progresado con el desarrollo histórico y ha avanzado".



Por su parte, Blinken elogió la evolución de Shanghái como "centro económico y comercial" y destacó la importancia del "compromiso directo y continuo" entre ambas naciones.



Blinken también expresó la voluntad de EE.UU. de abordar sus diferencias con China "buscando formas de construir cooperación donde podamos".



La visita de Blinken al país asiático, que se extenderá hasta el viernes, tiene lugar después de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley que obligará a la empresa china ByteDance a vender TikTok en un plazo de nueve meses si no quiere que la plataforma sea prohibida en Estados Unidos.



En marzo, China criticó la "represión" contra la aplicación de vídeos TikTok por parte de EE.UU. por ser "una táctica intimidatoria" que se acabará "volviendo contra" del país norteamericano.



Blinken terminará la visita este viernes en Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, para dialogar sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio o la guerra de Rusia contra Ucrania.



El viaje llega después de que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y su homólogo chino de Defensa, Dong Jun, conversaran por primera vez desde noviembre de 2022 en medio de las crecientes tensiones en el mar de China Meridional, especialmente entre China y Filipinas.



Por otra parte, el Senado estadounidense acaba de aprobar un paquete de ayuda a Taiwán valorado en 8.100 millones de dólares, una decisión rechazada por China, que considera a Taiwán como parte de su territorio.

