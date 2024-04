Juanma Moreno: "Sánchez es un personaje que no cree nadie"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un personaje que no cree nadie" porque "ha mentido durante cinco años de mandato" y "todo el mundo" piensa que su anuncio forma parte de otro "show" con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte.



Moreno ha calificado como "una enorme irresponsabilidad" de Sánchez "coger cinco días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir", mientras "paraliza" y pone "en el limbo al país".



"Todo el mundo piensa que forma parte del show de Sánchez, de ese personaje al que nos tiene acostumbrados, que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para llegar a sus objetivos políticos, en este caso las elecciones de Cataluña y Europa", ha dicho el presidente andaluz a los periodistas antes de un acto en Sevilla.



Ha insistido en que es "probablemente otra mentira más, otro ejercicio que no sabemos a dónde lleva", y ha defendido que es momento "de dar la cara y no esconderse".



Moreno ha emplazado a Sánchez a "dar explicaciones y no esconderse durante cinco días en una supuesta reflexión" si cree que tiene "algo que clarar, o tiene alguna duda, o quiere decirle a los españoles algo".



Ha admitido que no tiene "ni idea" de cuál será su decisión el lunes, pero sí que tiene "acostumbrados" a los españoles "a este tipo de ejercicios, a sacarse conejos de la chistera, a hacer estos experimentos, tomar decisiones inéditas, ir contra natura".



La mayoría de las personas "piensa que ha dicho que se va para seguir", ha añadido Moreno.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es