Médicos de Familia estallan tras el MIR: "El tiempo se acabó. Hay que pasar a la acción"

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha emplazado a las autoridades sanitarias a dejar de hacer "experimentos" y "acabar con la tortura" que se está viviendo en Medicina de Familia tras la repesca MIR que ha dejado un máximo histórico de vacantes.

"No podemos seguir haciendo experimentos. El tiempo ya se terminó, tenemos que pasar a la acción", ha enfatizado a EFE la presidenta de esta sociedad científica, Pilar Rodríguez Ledo, tras conocerse que la convocatoria MIR extraordinaria ha finalizado con un máximo histórico de vacantes en Medicina Familiar, un total de 246.

La doctora hace de ello una lectura "bipolar", la primera, optimista, y es que esta especialidad ha sido, con diferencia, la más elegida, con un total de 2.246 nuevos residentes que la han escogido, por delante de Pediatría y Medicina Interna.

Pero hace otra "pesimista", y es que "lo que era previsible que sucediera sucedió: Cuando las cosas se hacen de la misma forma en la que se han hecho siempre, el resultado nunca va a ser mejor y lo normal es que empeoren. Y empeoró. Así lo dijimos al inicio y así está sucediendo ahora", ha subrayado.

A la SEMG le preocupa además la cifra histórica de incomparecencias contabilizadas en esta convocatoria, que han superado las 3.000, y que achaca a las contrataciones que están haciendo las comunidades de médicos sin especialidad para cubrir sus vacantes.

"Hay comunidades autónomas -explica- que tienen hasta un 47 % de contratación de gente sin la titulación de médico de familia y que están desarrollando puestos por el doble o casi el triple de sueldo que tienen como residentes. Entonces, si no están convencidos de que quieren pasar el resto de su vida siendo médicos de familia, saben que si no cogen plaza, pueden pasar palabra hasta el año que viene".

Así, en este año, hasta que puedan volver a optar a elegir la plaza de la especialidad que querían, "van a ganar 2-3 veces más trabajando lo mismo". "Es un sistema perverso que, además, no es legal. Y la ilegalidad la comete quien contrata", advierte Rodríguez.

Con todo, la SEMG considera que los datos vienen a demostrar así que la solución a la crisis de la Atención Primaria "no es solo convocar más plazas". "De hecho -añade-, hemos llegado al número de plazas máximas que se pueden absorber, y lo que toca hacer es lo que llevamos 20 años diciendo, que no es nada nuevo, tampoco hay que inventar la pólvora".

"Es desesperante que estemos siempre en lo mismo", prosigue la médica, que censura que los "órganos de decisión", principalmente el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas, "no creen lo suficiente en la Atención Primaria para darse cuenta que la mejora del sistema sanitario solo puede pasar por ella". "Pero no lo entienden, lo dicen, pero no lo aplican", critica.

La SEMG hace un llamamiento para cumplir tres objetivos: el primero, que "se asuman las responsabilidades que tengan que asumir y tomen las decisiones que tienen que tomar para que esta situación no siga produciéndose" y, para eso, pueden echar mano de la "infinidad" de documentos de propuestas que, año tras año, les han presentado los profesionales de Atención Primaria.

Responsabilidades que tienen que asumir teniendo en cuenta a estos mismos profesionales: "Entre todos podemos aportar soluciones y estamos para eso. Somos parte de la solución, no somos el problema", reivindica.

Por último, reclama dejar de "seguir haciendo experimentos". "No podemos seguir dejando pasar tiempo. El tiempo ya se terminó, tenemos que pasar a la acción", concluye.

El Consejo Interterritorial, prosigue, "no lo va a arreglar por mucho que sea el decisor porque no lo ha arreglado hasta ahora. No estamos hablando de política, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de que hay una serie de decisiones que no son fáciles de tomar ni de implementar, pero que son imprescindibles", clama.

Porque al final, Medicina de Familia "es la mejor especialidad que existe en el mundo, no hay medicina más centrada en la persona que ella", y noticias como estas no hacen más que dañar su imagen.

"No tiremos por tierra una especialidad maravillosa", concluye.

Sobre la repesca MIR también se ha pronunciado el sindicato CSIF, que ha reclamado al Ministerio de Sanidad la convocatoria urgente de la Mesa de este ámbito para analizar de manera monográfica la formación sanitaria especializada y se analicen las propuestas del sindicato, como son la elección de plazas en tiempo real y la instauración de incentivos económicos por ocupar plazas de difícil cobertura.

