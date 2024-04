Cuenca registra un terremoto de magnitud 3,4 que no deja daños

El municipio conquense de Belmonte ha registrado un terremoto de magnitud 3,4 que ha sido percibido por algunos vecinos, pero que no ha dejado daños ni desperfectos en la localidad.



Según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se ha producido a las 21:44 horas del miércoles, con el epicentro al noroeste de la localidad y a una profundidad de tres kilómetros.



En declaraciones a EFE la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado, ha explicado que “se notó por suerte de forma bastante leve y no tenemos que lamentar daños ni hubo incidencias”.



“A mí me pilló en la calle y no lo percibí, pero los vecinos y vecinas que lo notaron sí salieron para comprobar que todo estaba en orden”, ha añadido.



Delgado ha recordado que los episodios sísmicos no son algo infrecuentes en la Mancha conquense “y estamos bastante acostumbrados; no es que sea muy asiduo pero cada cierto tiempo sí que registramos algún episodio sísmico de carácter leve”.

