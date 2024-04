Jordi Pujol anuncia su apoyo a la candidatura de Puigdemont el 12M: "Votaré Junts"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha anunciado su apoyo a la candidatura que encabeza Carles Puigdemont a las próximas elecciones al Parlament: "Votaré Junts, rotundamente votaré Junts, ahora toca Junts. Y votaré a Puigdemont".



En un mensaje en la red social X, Puigdemont ha compartido este jueves una noticia de El Nacional que se hace eco de la intervención de Pujol, la noche de este miércoles, en una cena con militantes de JxCat en el centro El Progrés de Martorell (Barcelona).



"Gracias, president Pujol. Recuerdo su primer mitin en Girona en las primeras elecciones al Parlament, en 1980. Yo todavía no podía votar pero me impresionó la fuerza y la determinación para levantar Cataluña después de la larga noche del franquismo", ha asegurado Puigdemont en X.



Cada vez más reivindicado por sectores de Junts con pasado en CDC -y citado en sus discursos por el candidato del PSC, Salvador Illa-, Pujol participó hace un año en el primer acto de Xavier Trias como candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona y también se dejó ver en una "calçotada" con destacados dirigentes de JxCat a la que también asistió el expresidente de la Generalitat Artur Mas.



En el acto de este miércoles en Martorell, Pujol reivindicó el legado de la antigua Convergència y dijo que Junts se siente "continuador de su tradición" y es el partido que "más se parece" a CDC.



"No os dejéis llevar por el desánimo", afirmó el expresidente, que reconoció a Puigdemont su "apoyo fiel a la causa de Cataluña pagando un precio muy alto".



Además de Pujol, en el acto también intervino el número tres de la lista JxCat a las elecciones, Josep Rull, el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, y el exalcalde de la ciudad Salvador Esteve, los tres con pasado en la antigua CDC.

