El PSOE apoya en bloque a Sánchez tras su anuncio de reflexión sobre su continuidad

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras publicar esta tarde una carta en la que ha anunciado una reflexión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias tras las denuncias de Manos limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"Las mentiras duelen pero nunca ganan. Ganará una vez más tu determinación y nobleza. Siempre en tu equipo presidente", ha publicado Peña en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

De la misma forma el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha mostrado todo su apoyo a Sánchez, de quien ha dicho que "representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo", ha subrayado en la misma red social en la que le ha mandado "ánimo y fuerza".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apuntado que "no todo vale en política" asegurando que España tiene un "presidente de primera" y que ni él ni su familia "merecen esto". "Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente", ha señalado Ribera en la red social X.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha querido mostrar su apoyo a Sánchez y a toda su familia asegurando que la política es "discrepancia pero también respeto hacia el que piensa distinto. El bulo y la calumnia no son política. Nuestras familias siempre deben quedar fuera de la contienda política", ha destacado.

Asimismo, el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha destacado que Sánchez ha manifestado una "reacción muy humana" y que emite en su texto un "mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo presidente", ha reaccionado.

También el expresidente del Senado Ander Gil ha asegurado que en política "hay líneas que jamás deberían cruzarse" y que la situación que está viviendo "merece una reflexión", ha subrayado Gil trasladándole un abrazo a Sánchez y todo su apoyo.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Asturias y presidente regional, Adrián Barbón, ha manifestado que "ni todo vale, ni todos valen" y ha mandado un abrazo "muy fuerte" y todo su apoyo al presidente.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha cargado contra el PP y Vox asegurando que "no hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar" y ha apuntado que "no todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco. La verdad siempre se abre camino", ha dicho, trasladándole su apoyo y cariño.

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, ha sido más breve manifestando: "Tú nunca caminarás solo, Pedro".

Asimismo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha cargado contra las "derechas más reaccionarias que pretenden acabar con Pedro Sánchez sin el menor escrúpulo, atacando con infamias a su esposa para deslegitimarle a él: no lo conseguirán. España necesita seguir avanzando bajo su liderazgo. Todo mi apoyo al presidente y a su familia", ha señalado.

"Eres un buen presidente"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que Sánchez es un "gran presidente" y que su esposa y él son además "grandes personas".

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también se ha pronunciado en el mismo tono asegurando que en política "no todo vale" y le ha mostrado su respeto y apoyo "más que nunca".

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que lo que ha sucedido este miércoles "ha sobrepasado cualquier límite, tanto de la vida pública como de la vida privada". Además, le ha trasladado su "admiración y respeto. Estamos contigo", ha subrayado.

También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha rechazado las "mentiras, difamación y ataques a la familia. No todo vale. No se lo merece el presidente ni el país. Nadie", ha apuntado. "Ojalá otros también reflexionaran sobre si merece la pena seguir intoxicando y cayendo tan bajo para enfrentar a la ciudadanía española", ha añadido en su texto.

El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, también ha querido trasladar su afecto y el de todos los socialistas catalanes. "Toda la fuerza, presidente", ha destacado.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha destacado que Sánchez es un "buen presidente" del Gobierno y que su familia ni él merecen "este ataque personal, cobarde y mezquino". "No vale todo ni todo vale. Nos tienes a tu lado a todos los socialistas madrileños. Un abrazo muy fuerte, querido Presidente y Secretario General", ha destacado en un mensaje en la red social X.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, también ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al Presidente del Gobierno y su esposa ante la "campaña de acoso y derribo a que se les está sometiendo". Además, ha agradecido a Sánchez su "sinceridad y humanidad al explicar a la ciudadanía que todo tiene un límite. Estamos con vosotros", ha publicado.

También la secretaria general del PSOE y expresidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho que hay "demasiadas mentiras, demasiado fango. Ya está bien", ha publicado en la red social X, mostrando su apoyo y cariño a Sánchez y a su esposa.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha enviado su apoyo en lo personal y en lo político a Sánchez. "Hasta su resistencia tiene un límite. Pero no saben que no es solo la suya. Es la de todo un partido y una mayoría social que cree en una democracia sana y decente y la defenderá, que no todo vale y que está con su presidente", ha manifestado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado su apoyo al presidente y a su familia "por una mejor política, por un mejor país".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho coincidir con Sánchez en que "no todo vale en política" asegurando que empatiza con sus emociones. "Todo mi apoyo para defender la política en la que no quepan las campañas de ataques ni los insultos personales", ha escrito en un mensaje en X.

En la misma línea, el PSOE de Canarias ha compartido un comunicado expresando su solidaridad con Sánchez ante la "campaña de acoso y deshumanización que está sufriendo por parte de una derecha sin límites". Según recoge el texto, lo hicieron con los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y "vuelven a la carga con Pedro Sánchez".

"Son capaces de desestabilizar el Estado con tal de intentar acabar con un adversario político. No todo vale. Lo que no pueden ganar en las urnas quieren conseguirlo con bulos", recriminan desde el PSOE canario.

