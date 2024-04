Iker Muniain dirá adiós al Athletic a final de temporada

Iker Muniain, ha comunicado al Athletic que, "por decisión propia", dirá "adiós a final de temporada" al club después de 15 temporadas en el primer equipo, según ha informado la entidad rojiblanca.



En una primera valoración, el Athletic se felicita de que el navarro, de 32 años, se vaya "por la puerta grande" tras el título de Copa del Rey logrado hace unas semanas, aunque no avanza las posibles intenciones del jugador del barrio pamplonés de la Txantrea a partir de entonces.



"Por decisión propia, dejará de ser jugador del Athletic a final de esta temporada", explica la entidad rojiblanca, que entiende que, "el momento y la forma que ha elegido el capitán para despedirse del equipo de su vida suponen una nueva muestra del amor incondicional del '10' rojiblanco por el Athletic Club".



Muniain dejará el Athletic después de un mínimo de 557 partidos disputados, si bien aún le quedan seis jornadas de liga para aumentar esa cifra que le hace el segundo jugador en el ránking histórico del histórico club vasco después de José Ángel Iribar, que sumó 614.



Para el Athletic, Muniain ha decidido "irse por la puerta grande, una vez cumplido su sueño de sacar La Gabarra con el Athletic campeón", algo que considera "jalonan los números" de su "trayectoria".



Unas cifras que "reflejan la importancia" de un futbolista que "llegó a Lezama con tan solo 12 años, en categoría infantil, y fue quemando etapas de manera fulgurante hasta debutar con el primer equipo con tan solo 16 años, a la altura de otro mito del Athletic Club, -el exjugador y exentenador- Piru Gainza".



Ese debut fue el 30 de julio de 2009 en un partido de Liga Europa en San Mamés frente al Young Boys suizo. En esa eliminatoria, en el partido de vuelta, el navarro se convirtió en "el jugador más joven en marcar gol en partido oficial con el Athletic en toda su historia tras Txomin Acedo, que marcó con unos meses menos en el campeonato regional en 1914".



En sus 15 temporadas en el primer equipo Muniain ha marcado 75 goles entre LaLiga, Copa, Champions League y Europa League y ha logrado tres títulos, las Supercopas de España 2014-15 y 2019-20 y "el anhelado 25º título de Copa del Athletic Club que rompe una sequía de 40 años en la competición favorita de la afición" rojiblanca.



Además, Muniain ha sido subcampeón de Copa del Rey en cinco ocasiones y también de la Europa League en el curso 2011-2012.



El Athletic destaca que "en la memoria colectiva de la familia zurigorri quedarán para el recuerdo goles emblemáticos como el que marcó a David de Gea en Manchester, llegando como un avión a un balón suelto en el área, o el que anotó en la ida de la previa de la Champions en Nápoles".



El club rojiblanco entiende también que "las estadísticas, por muy brillantes que sean los datos -y en el caso de Iker lo son-, no alcanzan a reflejar el modo en el que el navarro ha ayudado a engrandecer la historia del Athletic".



En ese sentido, la entidad bilbaína destaca que, "como en su día hicieron otras grandes leyendas rojiblancas, Muniain prefirió quedarse en casa y competir con los suyos, en el equipo que lo formó y le dio la oportunidad de convertirse en profesional, renunciando a fichar por algún otro club que le pudiera ofrecer más dinero y la promesa de más títulos en su palmarés".



Esa decisión "lo convirtió en un ídolo para la afición y en un referente para las nuevas generaciones".



El Athletic destaca también que, "desde su nombramiento como capitán", Muniain "ha estado siempre a la altura de la institución, dando muestras de deportividad y de respeto constantes".



Y también pone en valor "la entereza, entrega y dedicación con las que sobrellevó y superó sus dos graves lesiones de rodilla", una "muestra de la profesionalidad del jugador y de su pasión por el fútbol y por el Athletic".



Para el club vasco, "el legado que deja Muniain al anunciar su marcha en este momento y de esta manera es merecedor del mayor de los reconocimientos" porque "se despide del club de sus amores con el recuerdo imborrable que deja la final de Copa y la posterior fiesta de La Gabarra" surcando las aguas de la Ría.



El Athletic recuerda que en la última final de Copa, que el conjunto rojiblanco ganó a penaltis al RCD Mallorca en Sevilla, Muniain "marcó uno de los penaltis decisivos y levantó el trofeo junto a Oscar de Marcos, su fiel escudero en mil batallas" y otro que también tiene pendiente seguir o no a final de temporada.



El club vasco considera que, "a partir de ese momento, el de la Txantrea, quizá consciente de su inminente despedida, se erigió en el líder de las celebraciones" con un "derroche de energía, actitud y entusiasmo que dejan la estampa de un Muniain feliz, orgulloso del Athletic y de sus compañeros".



"Felicidad y orgullo compartidos con la afición, siendo Iker el dinamizador perfecto de unos días de gloria que ya son eternos", se felicita la entidad de Ibaigane.



El Athletic, por otro lado, ha anunciado que "en próximas fechas se celebrará un evento de despedida y homenaje al capitán en el mismo San Mamés que se abrirá al público en general para tan señalada ocasión".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es