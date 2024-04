Nadal: "Si no fuera Madrid, no saldría a jugar"

Rafael Nadal, que este jueves regresa al Mutua Madrid Open en el encuentro de primera ronda ante el estadounidense Darwin Blanch, anuncio que esta será "la última vez" que dispute el torneo que se disputa en la Caja Mágica y que si no fuera en Madrid, ni siquiera saltaría a la pista.



En la rueda de prensa previa al inicio del torneo y de su debut en la presente edición, el ganador de veintidos Grand Slam reconoció que no siente buenas sensaciones aún y que si tuviera que jugar ahora mismo Roland Garros, no lo jugaría.



"No creo que este preparado para dar el cen por cien. Pero para mi es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista enla que he vivido momentos muy bonitos", dijo Nadal que añadió que este 2024 será su última presencia en el torneo de Madrid.

