China niega contar con "exceso de capacidad industrial" en el sector de nuevas energías

China indicó este miércoles que las críticas sobre su "exceso de capacidad industrial" en el sector de nuevas energías "carecen de fundamentos sólidos", en el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llega a China para una visita en la que podría tratar dicho tema.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin expresó hoy en una rueda de prensa la "firme oposición" contra las acusaciones de sobrecapacidad industrial en sectores como el de nuevas energías o el de coches eléctricos, un asunto que ha sido abordado por funcionarios estadounidenses y europeos en sus últimas reuniones con representantes chinos.



Wang señaló que la capacidad productiva de China en este sector es "necesaria" para "impulsar un desarrollo verde avanzado" y "no constituye una sobreproducción".



El vocero enfatizó que "el verdadero desafío global no radica en una supuesta sobreproducción de nuevas energías, sino en la escasez significativa de ellas que a la que se enfrenta el mundo", al tiempo que explicaba que el desarrollo de la industria de nuevas energías en China "ha respondido a la necesidad mundial de mitigar la crisis energética y abordar el cambio climático".



El portavoz declaró que las críticas al supuesto exceso de producción industrial del gigante asiático constituyen "un acto proteccionista".



Wang advirtió de que restringir la exportación de productos como vehículos eléctricos chinos "solo conducirá a un escenario de pérdida para todas las partes involucradas" y señaló que el poderío chino en estos sectores "no se debe a subsidios" sino a factores como "inversiones a largo plazo en investigación y desarrollo" y a "un enorme mercado".



"Lo que el mundo necesita no es que China reduzca su producción, sino más recursos y productos para acelerar la transición energética y combatir la pobreza", zanjó el funcionario.



La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, criticó recientemente en Pekín los apoyos oficiales chinos a algunas industrias, que a su juicio está conduciendo a una "sobrecapacidad de producción que excede la demanda interna de China y lo que el mercado global puede soportar".



Por su parte, la Comisión Europea ya inició investigaciones antisubvenciones sobre las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China el año pasado y, más recientemente, sobre supuestos subsidios ilegales a productores chinos de turbinas eólicas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es