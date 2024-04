Óscar Puente garantiza que los españoles no pagarán por uso de autovías esta legislatura

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha garantizado este miércoles que los españoles no pagarán peajes por el uso de las autovías en esta legislatura.



"Como la pregunta es sencilla la respuesta también lo va a ser: no", ha contestado Puente al diputado del PP Héctor Palencia, que le ha preguntado, en la sesión de control del Congreso, si tendrán los españoles que pagar peajes por el uso de las autovías en esta legislatura.



El ministro ha señalado además que, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, había 2.500 kilómetros de autopistas de peaje en España y hoy hay 1.000 kilómetros menos, porque el Ejecutivo socialista decidió no prorrogar ninguna de las concesiones cuando llegaron a su vencimiento.



Según Puente, los 1.500 kilómetros de pago que quedan se deben a decisiones adoptadas exclusivamente por el PP cuando gobernaba, entre 1996 y 2004.



"El señor José María Aznar prorrogó las concesiones de las autopistas españolas mucho antes de que se produjera su vencimiento por un total de 87 años", ha afirmado, tras lo cual ha desglosado dichas concesiones.



Según sus datos, el expresidente Aznar prorrogó la concesión de la AP-66 hasta 2050, cuando debía haber vencido en 2021; la de la AP-9 (Galicia) hasta 2048, cuando debía haber finalizado en 2023; la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) hasta 2026, cuando debía haber terminado en 2011; y la AP-7 (Comunidad Valenciana) hasta 2019, cuando el PSOE la liberó.



También ha apuntado que, en Castilla y León, el PP prorrogó en 1999 un peaje hasta 2029 que tenía que haber vencido en 2018 y para lo que llegó a cambiar la ley para poder hacerlo.



"Si en este país queda un solo kilómetro de pago es exclusivamente gracias a las decisiones del PP", le ha dicho Puente a Héctor Palencia, quien ha criticado las "mentiras" y "cambios de opinión" de los socialistas en este asunto.

