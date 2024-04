Juanma Moreno pide a los alcaldes que administren el agua "con responsabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a quienes tienen que gestionar el agua en los municipios de la comunidad (que son los alcaldes) que actúen "con responsabilidad y sentido común" y ha defendido que a nadie le gusta tomar "decisiones difíciles", pero a veces es necesario.



El líder del PP de Andalucía, que ha presidido el Comité Ejecutivo Autonómico del partido, ha recordado que todavía hay zonas de Andalucía con escasez de agua y restricciones, por lo que pide sentido común "no sólo a los vecinos, también a quienes gestionan el agua".



A pesar de las lluvias de marzo, Moreno no ha querido restar importancia a las "dificultades" que continúan en Andalucía Oriental, especialmente en Almería y Málaga.



"A ninguno nos gusta tomar decisiones difíciles, pero cuando hay que tomarlas hay que hacerlo", ha dicho Moreno, quien ha recordado las que tuvo que tomar su gobierno durante la pandemia de la covid-19.



Ha explicado que parece que abril se va a ir "prácticamente sin una gota" y si no llueve en mayo (que no ha ocurrido en once años), llegaremos a verano, por lo que hay que administrar "con responsabilidad".



Respecto a la restauración del agua potable en el Norte de Córdoba tras un año, ha resaltado que la Junta ha trabajado "muy duro" con la Diputación y los alcaldes buscando alternativas "a veces complicadísimas" para dar abastecimiento a esos 80.000 vecinos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es