El PSOE acusa al Gobierno andaluz de "manipulación" en los datos de las listas de espera

El PSOE ha denunciado este martes que la Junta "está poniendo en riesgo" la viabilidad de la sanidad pública con los datos de las listas de espera, de los que ha asegurado que tras más de diez meses sin publicarlas, las que presenta ahora están "manipuladas" por excluir los de los Centros de Alta Resolución (Chares).



En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha asegurado que los datos oficiales "de la vergüenza" sobre las listas de espera de la sanidad andaluza señalan que "se han incrementado" en todas las provincias y que alcanzan más de 217.000 en quirúrgicas y más de 900.000 en especialistas.



"Los datos de las listas de espera tienen más cocinas que el Centra (Centro de Estudios Andaluces)", ha señalado Aguilar, quien tras volver a reclamar la destitución de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha pedido al Gobierno andaluz que haga público la totalidad de los datos incluidos, en referencia a las listas de los Chares.



Según el dirigente socialista, con estos datos la consejera de Salud está "totalmente inhabilitada" para seguir al frente de su departamento, ya que pese a contar con más presupuesto que nunca las listas siguen creciendo.



Mientras tanto, el Gobierno de Juanma Moreno "no para" de trasladar pacientes a la privada, a las que contrata "de la única forma que hace el PP: sin transparencia y de manera arbitraria".



Aguilar ha censurado que la única forma que tiene el Gobierno andaluz de paliar esta situación es pedir una convocatoria extraordinaria de plazas MIR cuando en la última convocatoria "se han quedado 60 plazas de atención primaria sin cubrirse", lo que, a su juicio, demuestra que la consejera "ha perdido el norte y no sabe gestionar el problema".



"No puede seguir ni un día más al frente de la Consejería", ha indicado el diputados socialista, quien ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias, entre ellas, la reprobación de Catalina García porque la "hoja de ruta" de este Gobierno es el deterioro de la sanidad, aumentar los fondos para la privada y las "puertas giratorias".



El PSOE va a plantear iniciativas como promover que los pacientes y usuarios puedan encontrar mecanismos para que sus quejas "puedan tener eco", más allá de las denuncias ante el Defensor del Pueblo andaluz, además de una campaña informativa para explicar que los usuarios cuentan con una plazos legales de garantías de las listas de espera.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es