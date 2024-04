El jefe de la Policía iraní dice que la campaña para imponer el velo continuará con fuerza

El jefe de la Policía iraní, el general de brigada Ahmad Reza Radan, afirmó este martes que la campaña para reimponer el velo islámico continuará con “fuerza", 10 días después del regreso a las calles del país de las patrullas de la moral.



“Con el apoyo del Parlamento, el Gobierno y el Poder Judicial, y con el apoyo del pueblo, continuaremos la aplicación del 'Plan Luz' con fuerza, precisión e inteligencia”, dijo el jefe policial en una reunión con la comisión cultural parlamentaria, informó el diario reformista Shargh.



Radan agradeció “a las queridas niñas y mujeres de Irán” su “cooperación" con el 'Plan Luz' que se puso en marcha el 13 de abril para reimponer el uso obligatorio del velo con el regreso a las calles del país de las patrullas de la moral, cuerpo responsable de aplicar el estricto código de vestimenta islámico.



Además, agradeció el “sacrificio” de sus colegas en el cuerpo policial por “aplicar ansiosamente” el plan.



Desde el comienzo de esta campaña ya se han producido arrestos de mujeres que no iban cubiertas de manera adecuada y que han denunciado "agresiones" en los arrestos.



También han sido detenidas mujeres que han denunciado en redes sociales malos tratos policiales por no llevar hiyab.



Los internautas han comenzado a usar la etiqueta “guerra contra las mujeres” en redes, donde comparten vídeos de mujeres siendo arrestadas a la fuerza.



Por su parte, la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi afirmó la semana pasada que las calles se han convertido en “un campo de batalla contra las mujeres”.



Muchas iraníes han dejado de usar el velo como forma de desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país.



Tras el aplastamiento de las protestas desatadas por la muerte de Amini con una represión policial que causó 500 muertos, las autoridades iraníes han tratado de reimponer el uso del velo con diversos métodos de coacción, pero no lo han logrado totalmente.

