Los Laureus premian la excelencia del fútbol femenino español, Djokovic y Bellingham

La selección española femenina de fútbol, premiada como equipo y en la persona de Aitana Bonmatí, fue la gran triunfadora de la Gala de los Laureus celebrada este lunes en Madrid, en la que, si se trataba de distinguir a los mejores de 2023, no podían faltar los premios a la excelencia de deportistas estelares como Novak Djokovic, Jude Bellingham y Simone Biles.



Estos premios, que hermanan el deporte y el glamour sobre la misma alfombra roja, esta vez tendida en el Palacio de Cibeles, tienen también una vertiente solidaria que destacó la labor de la Fundación Rafa Nadal y su ayuda a los jóvenes en riesgo de exclusión social en España y en la India.



La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo, ganó Laureus al mejor equipo por encima de rivales de peso como el Manchester City, la selección masculina de rugby de Sudáfrica, la escudería Red Bull, el equipo europeo de Copa Ryder y la selección alemana masculina de baloncesto.



Entregado por Martina Navratilova y Alessandro del Piero, el trofeo fue recogido por Bonmatí y por sus compañeras Salma Paralluelo e Ivana Andrés, quien tomó la palabra para recordar a las pioneras del fútbol español. La seleccionadora Montse Tomé también estaba presente en la gala.



Este premio al equipo se unió al logrado por Bonmatí como mejor deportista mujer del año pasado. Bonmatí ya tenía el Balón de Oro y fue elegida la mejor jugadora del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



En su caso, se impuso a las atletas Faith Kipyegon, de Kenia, Shericka Jackson, de Jamaica, y Sha'Carri Richardson, de Estadios Unidos, a la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin y a la tenista polaca Iga Swiatek.



Usain Bolt, plusmarquista mudial de los 100 y 200 m e invitado estrella de la gala, fue el encargado de condecorar a Bonmatí.



En la categoría masculina el ganador fue, por quinta vez, Novak Djokovic. El tenista serbio, número uno del mundo, recogió el premio de manos del ex jugador de fútbol americano Tom Brady, tras imponerse en la votación de la Academia Laureus a los futbolistas Lionel Messi, de Argentina, y Erling Haaland, de Noruega, al pertiguista sueco Mondo Duplantis, al atleta estadounidense Noah Lyles y al piloto neerlandés Max Verstappen.



Djokovic, que esta semana causó baja del Masters 1.000 de Madrid, ya ganó el Laureus en 2012, 2015, 2016 y 2019.



En 2023 alcanzó los 24 Grand Slams con sus victorias en Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.



Jude Bellingham fue elegido el deportista revelación del año 2023. Los miembros de la Academia Laureus eligieron con sus votos al jugador del Real Madrid por encima del atleta británico Josh Kerr, de la futbolista colombiana Linda Caicedo, de la tenista estadounidense Coco Gauff, de la futbolista española Salma Paralluelo y del nadador chino Qin Haiyang, los otros candidatos.



Bellingham fue elegido mejor jugador menor de 21 años en los premios Balón de Oro. En junio de 2023 fue traspasado del Borussia Dortmund al Real Madrid, con el que marcó diez goles en sus diez primeros partidos.



La estadounidense Simone Biles fue la única entre los premiados que no acudió a recoger el premio en persona, en su caso el de la mejor reaparición del año.



La gimnasta, quizá la mejor de todos los tiempo, regresó a la competición el año pasado después de dos años apartada del tapiz para cuidar sus problemas de salud mental, que la hicieron retirarse en plenos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los Mundiales de Amberes 2023 ganó los títulos absoluto, en suelo, en barra y por equipos y fue plata en salto.



La tenista en silla de ruedas Diede de Groot, neerlandesa, fue distinguida con el Premio Laureus a mejor deportista con discapacidad. Está considerada la mejorde siempre y logró en 2023 su tercer pleno de Grand Slams y su sexto Masters consecutivo.



La skater australiana Arisa Trew fue elegida la mejor deportista de acción, que mereció por ser la primera mujer en aterrizar un 720 (doble giro en el aire), a los 13 años.



Rafael Nadal recibió, de algún modo, su quinto Laureus, aunque este fue para su Fundación y lo recogió la directora de la misma, su esposa María Francisca Perelló. El jugador ya había ganado el premio al mejor en 2011 y 2021, al deportista revelación en 2006 y a la reaparición en 2014.



Tras una alfombra roja que duró casi tres horas, en la misma Plaza de Cibeles y a lo largo de la Galería de Cristal del Palacio -sede del Ayuntamiento de Madrid-, la gala de entrega de los Premios fue presentada por el actor cubano-estadounidense Andy García.



Los candidatos Bellingham, Bonmatí y Djokovic e invitados como Rafel Nadal, Carlos Alcaraz, Diego Simeone y Usain Bolt fueron, con diferencia, los recibidos con más entusiasmo por el público en Cibeles.



Michael Johnson, Nadia Comaneci, Fabio Capello, Miguel Indurain, Ruud Gullit, Raúl González, Lindsay Vonn y Cafú, miembros de la Academia, también triunfaron entre los aficionados, así como la nueva embajadora Laureus, la tenista española Garbiñe Muguruza, que este sábado anunció su retirada.



A la fiesta organizada por las grandes leyendas del deporte mundial se unieron deportistas españoles como Amaya Valdemoro, Adiaratou Iglesias, Ona Carbonell, Carmen Jordá, Marc Márquez, las presidentas de la Liga F, Beatriz Álvarez, y de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, o el presidente del Real Madrid, Forentino Pérez.



En la lista de autoridades, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

