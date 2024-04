El Olympiacos gana la Youth League, primer título europeo de clubes del fútbol griego

El Olympiacos hizo historia y se convirtió en el primer equipo griego de cualquier categoría en conquistar un título continental, tras alzarse este lunes con la Liga de Campeones juvenil, la denominada Youth League, al imponerse por 3-0 al Milan.



Un marcador que reflejó la superioridad del conjunto heleno que se mostró en todo momento más peligroso que un conjunto "rossonero" que había llegado a la final tras eliminar el Braga, el octavos, al Real Madrid, en cuartos, y al Oporto, en semifinales, en la tanda de penaltis.



Suerte a la que no estaba dispuesto a llegar el Olympiacos que a los tres minutos pudo abrir el marcador en un remate de Stavros Pnevmonidis , tras un robo de balón de Charalampos Kostoulas, que se marchó fuera por poco.



No fue la única oportunidad del equipo del El Pireo que rozó de nuevo el gol a nueve minutos una nueva internada por la banda izquierda de Pnevmonidis, una pesadilla constante para la zaga italiana, que no acertó a culminar Antonio Papakanellos.



La misma suerte que corrió a los treinta y ocho minutos el disparo de Theofanis Bakoulas tras otra acción iniciada, como no, por el carril izquierdo Stavros Pnevmonidis, de tan sólo 17 años.



Una falta de pegada que el Olympiacos, que en su camino a la final ya dejó a otro ilustre en el camino como el Bayern de Múnich, al que se impuso por 1-3 en los cuartos de final, al inicio de la segunda mitad en un disparo lejano de Filippo Scotti que despejó a córner con muchos apuros el portero griego Antzelo Sina.



Pero todo se quedó en un espejismo ya que todo el acierto que le faltó al equipo griego en la primera mitad lo encontró en seis minutos, los que fueron del sesenta al sesenta y seis, en el que el Olympiacos sentenció la final con tres tantos.



Si al cuarto de hora de la reanudación el centrocampista Christos Mouzakitis abrió el marcador (1-0) al transformar un penalti cometido por el polaco Dariusz Stalmach tras despejar con la manos un balón en el interior del área, un minuto después, en el 61 el cuadro heleno encontró premio a su infatigable presión con un robo de balón que Antonio Papakanellos convirtió en el 2-0.



Aunque lo mejor estaba por llegar ya que en el 66 Theofanis Bakoulas cerró al victoria del Olympiacos (3-0) con una espectacular chilena que se coló por la escuadra de la portería defendida por el francés Noah Raveyre.



Un triunfo y, sobre todo, un título que servirá de inspiración al primer equipo del conjunto griego, que dirige el español José Luis Mendilibar, que se enfrentará al Aston Villa inglés en las sefiminales de la Liga Conferencia.

