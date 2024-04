El Govern aplaude el resultado de Bildu aunque "aún no será posible el cambio"

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha celebrado este lunes el resultado de EH Bildu en las elecciones vascas, si bien ha lamentado que "aún no será posible el cambio" en el País Vasco, porque "la derecha" y los socialistas "lo imposibilitarán".



El PNV ganó las elecciones en Euskadi al ser el partido más votado -empatado a escaños con Bildu (27)- y podrá reeditar su coalición de gobierno con el PSE-EE, que consiguió 12 diputados.



En declaraciones a La Xarxa, Vilagrà ha destacado el "empate histórico" entre PNV y EH Bildu, lo que "certifica un cambio de ciclo", con un "crecimiento muy importante de la izquierda nacional, con ambición nacional y social, de refuerzo de los servicios públicos y del estatus nacional".



Pese a ello, según Vilagrà, "parece ser que no será posible este cambio, todavía, porque la derecha y el PSE lo imposibilitarán".



Como explicación del ascenso de Bildu, Vilagrà ha citado, por un lado, el "factor generacional", ya que los jóvenes "apuestan de una forma muy clara por Bildu", y, por otro lado, el "cansancio de la política del PNV, que no ha reforzado los servicios públicos, al contrario", ha propiciado una "desinversión en sanidad".



En Cataluña, ha remarcado, sí "fue posible el cambio" en 2021, cuando ERC, de la mano de Pere Aragonès, consiguió la presidencia de la Generalitat.



"Ahora lo hemos de consolidar en estas elecciones con ERC", ha señalado Vilagrà, que se presenta como número dos de la candidatura que encabeza Aragonès para los comicios del 12 de mayo.

