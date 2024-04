El Gobierno dará luz verde a la comisión para restituir la memoria del pueblo gitano

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la creación de una comisión para restituir la memoria del pueblo gitano, según ha avanzado este lunes la directora General de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo.



En un mensaje en X, Carrillo ha celebrado este "hecho histórico" y ha agradecido el papel desempeñado por la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, a la que considera "artífice" de esta iniciativa.



"Siendo una de las mujeres más poderosas de este país has llevado al más alto nivel de Estado al Pueblo Gitano. No hizo falta convencerla de esta extraordinaria iniciativa porque ya era una firme convencida de nuestra lucha para incluir de forma honorable nuestras aspiraciones a sus discursos y decisiones, siempre con el fin último de dotar de perspectiva gitana a las leyes", ha escrito.



El pasado 8 de abril, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció la creación de una comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, que trabajará por conseguir medidas concretas y velará por los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición".



La creación de esta comisión está prevista en la Ley de Memoria Democrática y su objetivo será elaborar, en el plazo de un año, un informe sobre las medidas necesarias para aplicar principios de verdad, justicia y reparación en relación a la situación histórica del pueblo gitano en España.

