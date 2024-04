El Alavés aprovecha la resaca europea del Atlético

El Deportivo Alavés aprovechó este domingo la resaca europea que le produjo al Atlético de Madrid la eliminación de la Liga de Campeones y le superó por 2-0 en un gran partido defensivo, en el que apenas dio opciones a los colchoneros en la trigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.



Carlos Benavídez en el minuto 15 y Luis Rioja en el descuento, con una espectacular volea, redondearon un gran partido defensivo de los albiazules donde también apareció Antonio Sivera con dos grandes paradas en la segunda parte.



Este triunfo acerca al Alavés notablemente a la permanencia, mientras que los rojiblancos se quedan con 61 puntos y sin asegurar la plaza de Liga de Campeones.



El partido arrancó algo bronco con entradas duras por uno y otro bando que se saldaron con dos tarjetas amarillas para los locales muy poco juego real.



Los chispazos del inicio dieron paso al monopolio colchonero con el balón pero sin ocasiones. Tan solo alguna aproximación a balón parado.



A los 15 minutos de partido, Carlos Benavídez logró el primer gol de la tarde al recoger un rechace en la frontal y ajustarla en el poste izquierdo de Jan Oblak, que se estiró sin éxito.



El gol noqueó al Atlético que estuvo cerca de recibir el segundo después de un buen contragolpe por la banda derecha que dejó a Giuliano Simeone solo ante el portero rojiblanco, pero su disparo se fue por encima de la portería visitante.



Los colchoneros se fueron recuperando, pero les costaba superar a una defensa local bien plantada. Apenas apareció Antonio Sivera en una ocasión, mientras Diego Pablo Simeone se dejaba la voz en la banda para intentar corregir la posición de su equipo que no estaba cómodo.



El partido se jugó en el centro del campo y el balón parado comenzó a ser un arma importante en un choque con muchas interrupciones.



El Atlético acabó mejor la primera parte que se cerró con polémica. Gil Manzano decretó penalti por mano a favor del Alavés, pero lo anuló tras ver las imágenes en el VAR.



Los de Simeone seguían sufriendo tras el descanso. El Alavés seguía defendiéndose e intentaba sorprender en velocidad a su rival. Kike García lo intentó en una buena llegada pero no acertó a superar a Oblak.



Los rojiblancos fueron ganando terreno y jugaban más cerca de la portería de Antonio Sivera que tampoco tuvo mucho trabajo.



El trabajo defensivo albiazul fue encomiable, mientras los colchoneros no se rendían. Samu Lino tuvo la más clara con el 1-0 a 15 minutos del final, pero se encontró con el guardameta del Alavés, bien colocado, que atajó el disparo con seguridad.



Antonio Sivera volvió a aparecer en el minuto 82 para evitar el gol de Ángel Correa, que lo intentó con un disparo seco cruzado ajustado al poste.



Fue el peor momento para el Alavés, pero entre la zaga y el portero alicantino lo superaron con nota.



Cuando más apretaba el Atlético llegó el segundo gol del Alavés en el descanso. Un gran contragolpe lo culminó Luis Rioja con un espectacular volea que coló por la escuadra de Oblak y cerró así el partido.



- Ficha técnica:



2 - Alavés: Sivera; Gorosabel (Rioja, min.88), Tenaglia, Rafa Marín, Abqar, López; Blanco, Benavídez, Guridi (Guevara, min.70); Kike García (Panichelli, min.79), y Giuliano (Vicente, min.79).



0 - Atlético: Oblak; Molina (Hermoso, min.81); Savic (Raihani, min.81), Giménez, Lino, Azpilicueta (Reinildo, min.57); Barrios (Riquelme, min.67), De Paul (Saúl, min.46), Koke; Correa y Griezmann.



Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Guridi (min.2), López (min.6), Abqar (min.33), Benavídez (min.49), Marín (min.68) y a los visitantes Correa (min.45), Azpilicueta (min.50) y Savic (min.68)



Goles: 1-0: min. 15, Benavídez. 2-0: min. 92, Rioja.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 18.179 espectadores.

