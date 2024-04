El Valencia se gusta, desborda al Tenerife y se mete en la lucha para ser cuarto

El Valencia Basket sumó este domingo su tercera victoria en otros tantos partidos en la acb con Xavi Albert en su banquillo y lo hizo con un juego intenso atrás y atrevido delante con el que se sintió cómodo, encandiló a la Fonteta y acabó por desbordar al Lenovo Tenerife para presentar su candidatura a la cuarta plaza.



Con esta 'disfrutona' victoria, construida sobre una gran defensa especialmente sobre Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, el equipo 'taronja' iguala las 19 victorias del Tenerife, el UCAM Murcia y el Gran Canaria y tiene encarrilada su clasificación a los cruces por el título, algo que no tenía tan claro hace unos días.



Trató de inicio Albert de abrumar al Tenerife con un quinteto inicial muy físico y con la defensa de Justin Anderson sobre Huertas pero, aún fresco, el brasileño tuvo pocos problemas para coser los ataques visitantes y el equipo canario no sufrió para seguir de cerca al Valencia.



El temprano descanso del base brasileño cambió el choque. Se había guardado Txus Vidorreta a Giorgi Shermadini y a Kyle Guy pero, sin él, su equipo perdió el hilo ante la agresiva defensa local y los puntos de Semi Ojeleye.



Huertas tuvo que volver a la cancha y con su timonel y con los locales sin puntería desde lejos, el Tenerife recuperó el paso y parte de su desventaja (19-15, m.10).



A Shermdini le faltó colmillo para sacar partido al buen movimiento de balón de los suyos y con los puntos de Guy no bastó al equipo insular para cambiar el guión y el Valencia, pese a cierta desorganización al compartir la dirección Xabi López-Arostegui y Jared Harper, abrió hueco en el marcador con su despliegue atrás y cargando bien el rebote ofensivo (28-19, m.14).



La dupla de Chris Jones y el joven Sergio De Larrea consolidó esa renta en unos minutos de desorden en los que Víctor Claver y Brandon Davies cerraron el camino al aro local. Con ambos equipos negados desde lejos (2 de 11 en triples la descanso) los puntos cerca del aro desnivelaron el choque.



La ventaja 'taronja' se fue a los doce puntos y Huertas retomó el volante para reducir los daños pero la conexión entre Davies y Jaime Pradilla y una canasta de Harper sobre la bocina minimizaron su efecto (43-33, m.20).



La asfixiante presión de Anderson sobre Huertas marcó el inicio de la segunda parte. El alero le robó dos bolas y anotó un contragolpe y en la factura se llevó dos faltas. En treinta segundos ambos estaban en el banquillo pero el impacto fue mucho mayor en los visitantes que, sin su faro y más cansados por haber jugado entre semana en Europa, se bloquearon.



Viendo que el partido se le escapaba, Vidorreta jugó la carta de la técnica pero tampoco surgió efecto. Con Jones generoso en la dirección y Pradilla y Ojeleye inspirados en la anotación, la ventaja local superó la línea de difícil retorno de los veinte puntos.



Apuraron sus opciones los visitantes al juntar en la pista Huertas, Bruno Fitipaldo y Shermadini pero, sobre todo, al tratar de marear al Valencia con defensas zonales alternativas. Su notable trabajo atrás dio al conjunto local la confianza y el margen que necesitaba para atacar sin botes y encontrar rendijas cada vez más grandes hacia el aro aurinegro (68-49, m.30).



Al mantener la intensidad y la concentración en defensa, con un López-Arostegui muy activo en todo el choque, el Valencia pudo correr y anotar fácil y esa confianza 'ensanchó' el aro de su rival. La lluvia de triples y una canasta de De Larra desataron la fiesta en la Fonteta y ya no se apagó hasta el final.



Ficha técnica:



98.- Valencia Basket (19+24+25+30): Jones (8), Anderson (2), Ojeleye (17), Pradilla (15), Davies (9) -cinco titular- De Larrea (2), Harper (11), López-Arostegui (9), Puerto (3), Claver (5), Inglis (13) y Kaba (4).



73.- Lenovo Tenerife (15+18+16+24): Huertas (10), Sastre (6), Cook (2), Abromaitis (8), Guerra (6) -cinco titular- Vicedo (8), Fitipaldo (3), Guy (21), Diop (2), Shermadini (7), López (-) y Riga (-).



Árbitros: Pérez Pérez, Sánchez Sixto y González. Sin eliminados.



Incidencias partido correspondiente a la trigésima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en la Fonteta ante 6.856 espectadores. El colegiado Pérez Pérez dirigió su encuentro 800 en la acb.

