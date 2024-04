El Getafe y la Real Sociedad firman tablas en el Coliseum

Después de empatar 2-2 la pasada jornada frente al colista de Primera División (Almería), la Real Sociedad volvió a pinchar, esta vez en su visita al Getafe (1-1), y comprometió su fortaleza en la sexta y última plaza de Liga Europa que acecha el Betis, a tan solo tres puntos del conjunto donostiarra.



Malas noticias para la Real Sociedad, que parece desinflarse en el peor momento del curso. Las últimas jornadas son las que suelen decidir el futuro de los equipos y el de Imanol Alguacil parece empeñado en dejar en el aire la sexta plaza que ya codician el Betis, el Valencia e incluso el Villarreal.



La realidad es que al conjunto donostiarra le urgía una victoria tras los tres puntos que sumó el Betis en Valencia. No podía fallar si no quería problemas. Y más después de empatar hace apenas una semana en San Sebastián frente al colista, el Almería.



Ese traspiés fue demasiado sonoro para un equipo que acumulaba una inercia ganadora de tres victorias consecutivas. Su frenazo ante el conjunto andaluz obligaba a los hombres de Alguacil a arremangarse ante un equipo que aún mantenía lejanas esperanzas de pasear su nombre por Europa la próxima temporada.



El Getafe, a nueve puntos de la séptima posición antes del pitido inicial, no podía dejar escapar la ocasión de meterse en la pelea continental. Sin embargo, Bordalás, con solo 16 jugadores disponibles de la primera plantilla, tuvo que tirar de canteranos como Alberto Risco, Jorge Martín, Diego López y Yassin Tallal para completar la convocatoria.



La lista de ausencias era larga: Arambarri, Borja Mayoral, Aleñá, Juan Iglesias y Duarte. Todos fuera por lesión. Pero Bordalás aún tenía buen material para fastidiar a la Real Sociedad con nombres como Milla, Greenwood, Maksimovic, Djené, Alderete o Soria.



Pero fue el conjunto de Alguacil el que salió mucho mejor plantado al césped del Coliseum. Consiguió anular por completo la salida del balón del Getafe y con Mikel Merino y Turrientes muy acertados tomó los mandos del choque. No acumuló ocasiones, pero durante la primera media hora consiguió que su rival sólo persiguiera la pelota desesperado de un lado a otro.



En ese tiempo, sólo tuvo una opción y dio en la diana. Y, un buen porcentaje de la culpa del tanto de la Real Sociedad la tuvo Becker, que hizo honor a su apellido con un centro desde la banda derecha que fue pura poesía. Se deshizo de Carmona, golpeó la pelota con una rosca endiablada que superó a Soria y Barrenetxea entró como un avión para cabecear el primer tanto del partido.



El Getafe parecía totalmente hundido. Aun así, resistió el acoso de la Real y fue creciendo poco a poco. Aguantó el chaparrón y en una ocasión aislada empató el partido para cambiar el rumbo errático de su equipo. La jugada del empate generará polémica entre los propios jugadores del Getafe, que discutirán entre ellos quién se anotó oficialmente el tanto.



Realmente, el primero en marcar fue Óscar, que recogió una parada espectacular de Álex Remiro a un remate de Maksimovic para empujar el balón hacia la portería donostiarra. Remiro apareció de nuevo con otra mano salvadora que, de primeras parecía válida, aunque la pelota traspasó por completo la portería. La jugada siguió, centró Greenwood, Latasa cabeceó a la red y el árbitro concedió el gol del delantero azulón.



¿Cuál de los dos tantos es el bueno? ¿El de Óscar o el de Latasa? Habrá que esperar al acta del árbitro Víctor García Verdura. El caso es que el tanto cambió al Getafe, que durante el último cuarto de hora de la primera parte se sacudió el dominio de la Real y, aunque sin generar más ocasiones, vivió con tranquilidad hasta el descanso.



El paso por los vestuarios tuvo otro caso de 'Expediente X' para Óscar, que volvió a protagonizar un gol fantasma que necesitó de la revisión del VAR. El centrocampista del Getafe estrelló una falta contra el palo, que despidió la pelota hacia dentro de la portería. Robin Le Normand, providencial, acertó a despejar en el último instante. Evitó el gol por los pelos. Las imágenes demostraron que el balón no pasó toda la línea y Óscar se quedó sin premio.



La Real, totalmente desdibujada, apenas reaccionó con alguna internada de Kubo, que apareció tras el descanso para sustituir a Barrenetxea. El japonés se convirtió en uno de los pocos incordios para el Getafe, que intentó cocinar sin éxito el tanto de la victoria.



Jaime Mata lo tuvo en sus botas, pero se enredó en el mano a mano ante Remiro. A la ocasión del delantero azulón respondió Turrientes con un zurdazo desde fuera del área que despejó a córner Soria. Y ya no hubo más. El calor, el carrusel de cambios y las continúas interrupciones en ambos bandos fue apagando un duelo cuyo final seguramente perjudicó más a la Real Sociedad, obligada a pelear hasta el final por la última plaza con acceso a la Liga Europa.



Ficha técnica:



1.- Getafe: Soria; Carmona (Gastón, min. 88), Djené (Jorge Martín min. 91), Alderete, Diego Rico; Milla; Óscar (Tallal, min. 88), Yellu (Moriba, min. 67), Maksimovic, Greenwood; y Latasa (Jaime Mata, min. 67).



1.- Real Sociedad: Remiro; Traoré (Odriozola, min. 46), Pacheco, Le Normand (Tierney, min. 84), Javi Galán; Turrientes; Becker (Sadiq, min. 68), Zakharyan (Aritz, min. 69), Mikel Merino, Barrenetxea (Kubo, min. 46); y Oyarzabal.



Goles: 0-1, min. 13: Barrenetxea; 1-1, min. 30: Latasa.



Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a Mikel Merino (min. 34) y Aritz (min. 95) por parte de la Real Sociedad.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 12.228 espectadores. José Bordalás recibió de manos de su presidente Ángel Torres una camiseta conmemorativa con sus 250 partidos oficiales en el Getafe.

