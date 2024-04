El Granada da un paso adelante en la permanencia a costa del Palencia

El Covirán Granada dio este sábado un paso adelante hacia la permanencia en la Liga Endesa tras por 83-91 en la pista del Zunder Palencia, que se queda a tres partidos de la salvación cuando quedan cuatro jornadas para acabar.



A pesar de los 26 créditos de valoración de Pasecniks y los 17 puntos de Van der Vruust, el equipo palentino no pudo llevarse el encuentro frente a un Coviran Granada en el que los mejores fueron Costa y Valtonen.



El Zunder Palencia lograba la primera posesión del partido, aunque Hands, encargado de ejecutar el primer lanzamiento, no conseguía abrir el marcador. Durante los primeros minutos del encuentro, ambos equipos transformaban sus ataques con facilidad hasta que el Granada subió su intensidad en defensa y le permitió adquirir una ventaja de siete puntos con la que finalizó el primer cuarto gracias a un triple de Valtonen en el último segundo.



Los morados se acercaron en el electrónico durante el inicio del segundo acto, en el que Mathieu Kamba se convirtió, por el momento, en el máximo anotador de su equipo para mantener con vida al Palencia.



El Covirán Granada volvió a dar un paso adelante antes de alcanzar el tiempo de descanso y, con un buen acierto desde la línea de tres, consiguió incrementar su ventaja en el marcador hasta los trece puntos (34-47).



Tras el paso por vestuarios, el Zunder Palencia trató de acercarse en el marcador con un miniparcial de 5-0, pero el conjunto andaluz supo manejar su ventaja encontrando el aro con cierta facilidad en sus ataques.



Fue cuando el Granada volvió a llevar la diferencia hasta los quince puntos a su favor, pero el equipo de Luis Guil no quería darse por ‘muerto’ tan pronto y un triple de Agustín Ubal a dos minutos para finalizar el tercer cuarto colocó a su equipo a siete puntos. El partido finalmente dio paso a los últimos diez minutos con un resultado de 55-66 a favor del Coviran.



Durante el último cuarto, cada vez que el Palencia trataba de acercarse en el marcador, el conjunto nazarí respondía con un triple para mantener su ventaja que le diera una victoria muy importante para lograr la permanencia. Finalmente, y a pesar de que los morados lo intentaron hasta el final, el encuentro se resolvió con victoria para el Coviran Granada. De esta forma, el Palencia podría ser equipo de Leb Oro la próxima semana ya que se queda a tres partidos de la salvación y tan solo restan cuatro jornadas.



- Ficha técnica:



83 – Zunder Palencia (14+20+21+28): Hands (6), Ortega (2), Van der Vruust (17), Kamba (16) y Pasecniks (13) -cinco inicial- Piñeiro (8), Haarms (1), Benite (9), Ubal (3) y Frankamp (8).



91 – Coviran Granada (21+26+19+25): Felicio (12), Cheatham (15), Costa (11), Tomás (8) y Kramer (8) -cinco inicial-, Dime (3), Rouselle (5), Bamforth (12), Valtonen (14), Díaz (0) y Wiley (3).



Árbitros: Juan Carlos García González, Luis Miguel Castillo, Fabio Fernández.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Municipal de Palencia con 4.981 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es