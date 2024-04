LALIGA intensifica su lucha contra la piratería y pide imputar a Google, Apple y Huawei

LALIGA continúa su batalla contra la piratería, con acciones legales que apuntan ahora a los máximos responsables de Google, Apple y Huawei en España.

Según ‘ElDiario.es’, el organismo presidido por Javier Tebas habría solicitado a la justicia española que cite como investigados a directivos de dichas compañías por su supuesta inacción ante la aplicación de IPTV Newplay, acusada de facilitar la piratería de retransmisiones de fútbol.

LALIGA acusa a estas empresas de “delito de desobediencia grave” por no impedir a los usuarios de sus teléfonos móviles el uso de dicha aplicación y de “cooperación necesaria” en el delito de piratería cometido supuestamente por el desarrollador de Newplay. Asimismo, solicita su declaración como “partícipes a título lucrativo” al por no haber bloqueado el acceso a la aplicación Newplay a pesar del auto de 2022 que les exigía la retirada de sus plataformas, así como impedir el acceso a aquello usuarios que la hubieran descargado, cesar de forma inmediata en el abono de las comisiones derivadas de su versión de pago y poner a disposición del juzgado los importes que pudieran tener pendiente de entrega al desarrollador tecnológico.

Aunque la aplicación Newplay ya no está disponible para descarga, LALIGA considera que existe un incumplimiento del resto de requerimientos de dicho auto, tanto en lo relativo al bloqueo de su uso a las personas que ya lo tengan descargado como a la consigna en el juzgado de instrucción número 1 de Cieza del dinero que dicha aplicación haya generado por las suscripciones. LALIGA considera que el hecho de que dichas organizaciones no hayan impedido su uso a los usuarios que descargaron la aplicación implica que “habrían incurrido no solo en responsabilidad penal por los hechos que se están investigando en la presente causa, sino también en responsabilidad civil por los prejuicios ocasionados”.

Esta nueva actuación judicial se suma a las continuas iniciativas de LALIGA por proteger los derechos de emisión de los partidos de fútbol y otros contenidos deportivos, insistiendo en que se respete la legalidad y se castigue a los que lucran con la piratería.

