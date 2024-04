Sevilla apura su último día de Feria pendiente de saber si será más corta desde el 2025

La Feria de Abril de 2023 termina esta noche la que puede ser su última edición con ocho días de fiesta, ya que desde 2025, si sale adelante la alternativa que plantea el Ayuntamiento, volverá a empezar el lunes por la noche y terminará con el domingo.



El actual formato, de sábado a sábado, se aplica desde 2017 tras una consulta popular similar a la que ahora se lleva a cabo, pero el actual alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que se alarga demasiado en el tiempo y apuesta por la feria tradicional.



Pendientes del resultado del referéndum, que se conocerá en los próximos días, la Feria terminará desde las cero horas de este domingo con el espectáculo de los fuegos artificiales que tradicionalmente cierra el evento, para iniciarse nada más terminar la traca de fuegos, sobre las 00:30 del domingo, el trabajo de limpieza y desmontaje del recinto ferial.



Bajo el título “La Danza de las Estrellas”, el Ayuntamiento de Sevilla ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales desde el Muelle de Nueva York que podrá ser disfrutado desde el Real de la Feria y numerosos puntos de la ciudad.



Después, poco a poco se irá apagando el alumbrado de la feria, y, al igual que el pasado año, se pondrán en marcha una serie de medidas que contemplan que hasta las 4:00 horas del domingo 30 de abril no podrá acceder ningún vehículo al Real, y a partir de esa hora podrán entrar los vehículos destinados al desmontaje.



La Feria terminará después de una jornada de viernes que se saldó sin excesivas incidencias, destacando las 35 actas de inspección levantadas a caballistas y carruajes, por, entre otros motivos, invadir el acerado del Real o llevar publicidad no autorizada en el coche de caballos.



Ayer se realizaron 549 pruebas de alcoholemia, de las que siete fueron positivas, mientras que durante el desalojo de caballos se realizaron 11 pruebas a caballistas y cocheros de caballos, todas con resultado negativo, además de inspeccionarse 212 vehículos, con 25 kilos de comida en mal estado intervenidos.



En lo que respecta al transporte público, la demanda de las líneas de autobuses urbanos que prestan servicio directo al Recinto Ferial fue de 156.967 viajeros con un incremento del 17,5 % respecto del mismo día del año 2023, y en el acumulado desde el sábado al viernes, Tussam ha transportado a la Feria 1.144.869 viajeros, un 10,4 % más que en el mismo periodo del año pasado.



El viernes se han recogido 202.400 kilos de basura procedentes de la recogida de residuos y limpieza viaria del Recinto Ferial, y su zona de influencia (incluyendo la recogida selectiva), lo que supone un 9,4 % más que el viernes de feria de 2023, lo que eleva la cifra total a 1.616.190 kilos, un 8,3 % más que en 2023.



Por su parte, la Policía Nacional ha informado de que a las 15.30 de ayer tuvo que auxiliar a una empleada de una de las casetas a la que hubo de practicarle la maniobra de Heimlich debido a un atragantamiento, mientras que a las 21:15 realizó otro auxilio a una mujer que sufrió un ataque epiléptico en la calle Antonio Bienvenida.



Posteriormente hubo otra intervención con un varón agresivo en la calle Juan Belmonte que requirió de asistencia médica por parada cardiaca, y fue trasladado al centro médico del Real de la Feria donde los sanitarios estabilizaron su situación.



Bajo una fina lluvia que no ha llegado a molestar, los sevillanos apuran las últimas horas de la feria sevillana, pendientes de los fuegos artificiales y de las últimas reuniones en las casetas, que este domingo, aunque el recinto ya no tenga suministro eléctrico, serán el epílogo de la feria de 2024.

