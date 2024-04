Once detenidos por explotación sexual de mujeres, entre ellas una menor

La Guardia Civil ha detenido en la localidad onubense de Isla Cristina a once personas que integraban una banda dedicada a explotar sexualmente a mujeres, cinco de las cuales han sido liberadas, entre ellas una menor de 15 años.



En un comunicado, la Guardia Civil ha informado este sábado de que la operación, denominada IRINA, se inició en junio de 2023, al detectarse por los agentes la posible explotación sexual de una menor de 15 años, que se habría mantenido, al menos, durante seis meses.



Con la autorización del Juzgado de Instrucción número 3 de Ayamonte y la Fiscalía contra la Trata de Seres Humanos de Huelva, se practicó una entrada y registro domiciliario en el que los agentes consiguieron liberar a la menor.



En el mismo se intervinieron gran variedad de dispositivos móviles de alta gama, un ordenador personal, numerosas tarjetas bancarias y dos vehículos, y se procedió a bloquear 14 cuentas bancarias.



Entre las once personas detenidas, además de los componentes del grupo criminal, se encontrarían aquellos clientes que habrían consumido los servicios sexuales de la menor.



La investigación sigue en curso, por lo que no se descartan futuras detenciones y la localización de más víctimas, que actualmente son cinco, cuatro de las cuales fueron liberadas en otro registro.



La Operación ha sido llevada a cabo por el Equipo contra la Trata de Seres Humanos (TSH) del Área de delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Huelva.



A los detenidos se les investiga por presuntos delitos relativos a la prostitución y explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y agresión sexual a menor de edad.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es