La FIA multa a Alonso: 10 segundos y 3 puntos de la superlicencia tras un toque con Sainz

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció hoy una sanción de diez segundos para el español Fernando Alonso (Aston Martin) después del incidente con su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) durante la carrera al esprint de esta mañana en el Gran Premio de China.



Los comisarios convocaron a ambos pilotos para investigar el ‘toque’ entre los vehículos de ambos, que se enzarzaron en una vistosa lucha por el tercer puesto en la vuelta número 16 de las 19 de la carrera reducida, aprovechada por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) para adelantarles y conseguir finalmente esa posición.



Además de los diez segundos, la FIA también anunció una multa de tres puntos de la ‘superlicencia’ para el doble campeón mundial.



Según la FIA, Alonso provocó el contacto, que resultó en daños en el monoplaza de Sainz y también en un pinchazo en la rueda delantera derecha del asturiano que hizo que acabase por convertirse en el único piloto en abandonar la carrera, a dos vueltas del final.



Tras la carrera, Sainz criticó la maniobra de Alonso: “Ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela (Sainz acababa de pasar a Alonso) que al final le ha costado la carrera a él y a mí porque he cogido bastante daño, y a partir de ahí me he ido para atrás”.



“Es una pena porque podríamos haber luchado por el podio sin ese incidente”, lamentó el piloto madrileño, que también tuvo problemas con su compañero de equipo, Charles Leclerc, el cual protestó por su postura "demasiado agresiva".



Por su parte, Alonso explicó que, en la curva 8, se intentó “tirar por fuera” y Sainz se abrió “para no dejar sitio”: “En la 9 (la curva investigada) hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejarle sitio por la trazada, pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos y en la 9 él no se abrió”.



La cita de Shanghái -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.



Tras la carrera al esprint, esta tarde -entre las 15.00 y las 16.00 hora local (las 07.00 y las 08.00 GMT)- se celebrará la sesión clasificatoria para la carrera completa de este domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es