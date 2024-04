Verstappen refuerza su liderato tras remontar en el 'sprint' del Gran Premio de China

El vigente campeón mundial de Fórmula 1 y actual líder de la clasificación general, Max Verstappen (Red Bull), remontó hoy desde el cuarto puesto de salida para hacerse con la carrera al esprint del Gran Premio de China y reforzar su posición.

Así, el neerlandés se embolsó el premio máximo de la cita, ocho puntos que elevan su total a 85 a expensas de que logre ampliar mañana esa cifra en la carrera; en segundo y tercer lugar figuraron Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), llevándose 7 y 6 puntos, respectivamente.

También puntuaron, ordenados de 5 puntos hasta 1, Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Esta fue la primera carrera al esprint de la temporada 2024, y se prolongó durante 19 vueltas, un tercio de las fijadas para la competencia completa del domingo.

La emoción estuvo servida desde la vuelta inicial: en la primera curva, Lewis Hamilton (Mercedes) se emparejó con el ‘poleman’ Lando Norris (McLaren) por dentro, haciéndose con el liderato después de que su compatriota acabase saliéndose del trazado brevemente, aunque lo suficiente como para caer hasta la séptima posición.

Norris había comenzado la carrera desde el primer puesto tras cosechar el mejor crono en la clasificación celebrada ayer, tras lo cual había pronosticado que contaría con “oportunidades” si se mantenía el pronóstico de lluvia, ya que se vio con “buena” velocidad, “ya sea en seco o en mojado”.

De Hamilton a Verstappen

No obstante, la lluvia no hizo finalmente acto de presencia, aunque el beneficiado inicialmente fue Hamilton, un piloto que precisamente ayer había celebrado la “oportunidad” que le dio la pista mojada tras no rodar “lo suficientemente rápido” en seco.

El siete veces campeón mundial, el conductor que más veces ha ganado en Shanghái con hasta seis escaladas a lo más alto del podio -fue el último en ganar en China, en 2019-, salió desde el segundo puesto tras quedarse sin la ‘pole’ en el último minuto después de que la FIA devolviese su tiempo a Norris.

Hamilton se quejaba por radio del radio de giro en las curvas a baja velocidad, algo que permitía a Verstappen acosarle cada vez más… y el neerlandés, que había sobrepasado a Alonso en la octava vuelta, finalmente adelantó al británico en la siguiente tras un mal trazado de la estrella de Mercedes, y en cuestión de cuatro recorridos más ya se había puesto con más de 5 segundos de ventaja, cifra que había aumentado a más de 13 al final de la carrera.

El vigente campeón mundial, crítico habitual del formato ‘sprint’ culminaba así su remontada: había partido desde el cuarto lugar posición -primera vez que no logró la ‘pole’ en esta temporada- tras un ‘sprint shootout’ en el que se salió hasta dos veces del asfalto debido a la lluvia, que hizo “muy difícil mantener el coche en pista”, hasta el punto de que aseguró que era como “conducir sobre hielo”.

Al igual que su compañero de equipo, ‘Checo’ había sufrido en la clasificación por la lluvia: en seco, había sido el más rápido en la primera ronda (SQ1) pero en la fase definitiva (SQ3) cayó a la sexta posición desde la que partió hoy tras salirse de pista al hacer ‘aquaplaning’, algo tras lo que había entonado el ‘mea culpa’.

Un dato interesante: todos los pilotos montaron hoy neumáticos medios menos George Russell (Mercedes), que optó por blandos, una estrategia que no le salió mal ya que empezó en el 11º puesto y logró rascar el último de los puntos en juego.

Alonso abandona

Mucho peor día tuvo Fernando Alonso (Aston Martin), que empezó en tercera posición para caer al sexto puesto tras enzarzarse con Carlos Sainz (Ferrari) -algo que aprovechó Pérez para meterse en esa tercera posición- y acabar siendo el único piloto en abandonar al sufrir un pinchazo en la rueda delantera derecha.

El doble campeón mundial tuvo una buena clasificación -“fuimos bastante competitivos” pese a los riesgos, apuntó- en la que demostró su confianza en el vehículo que pilota, ya que en los libres matinales había finalizado en el penúltimo puesto tras rodar únicamente con neumáticos duros (en China se rueda con la gama media de compuestos de Pirelli, los C2, C3 y C4).

Precisamente el más rápido en esa única sesión de entrenamiento del Gran Premio había sido su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, que cayó luego en la segunda ronda (SQ2) de clasificación al ‘sprint’ y que hoy terminó en el 14º puesto.

Sainz se quedó finalmente en la misma quinta posición con la que “salvó el día” en la clasificación de ayer, cuando afirmó que no había sufrido un accidente como el de su compañero de equipo, Charles Leclerc, “de milagro”, y avanzó que no se sentía “cien por cien cómodo” con su coche, por lo que buscaría hacer “un par de ajustes” antes de la clasificación que se celebrará esta tarde para la carrera completa de mañana.

Entre las noticias del día, el enfervorecido recibimiento que recibió el ídolo local Zhou Guanyu (Kick Sauber), el primer piloto de F1 de la historia de China y oriundo precisamente de Shanghái, que partió 10º y que quedó una posición más arriba, quedándose a las puertas de lograr su primer punto del año.

La cita de Shanghái -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Tras la carrera al esprint, esta tarde -entre las 15.00 y las 16.00 hora local (las 07.00 y las 08.00 GMT)- se celebrará la sesión clasificatoria para la carrera completa de este domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa.

