La fe del Granada le permite sacar un punto en su visita al Athletic

El Athletic Club desaprovechó otra oportunidad de acercarse a los puestos de Liga de Campeones, la segunda en una semana en San Mamés, al empatar esta noche en San Mamés ante un Granada que se adelantó en el marcador y luego fue capaz de capear el temporal ya con el empate a uno final.



Se adelantó el conjunto nazarí en el minuto 6 con un gol casi olímpico en un córner de Gerard Gumbau, que lanzó directo a portería y tocó Iñaki Williams en el primer palo para batir a Simón.



Igualó Gorka Guruzeta en el 24 aprovechando un despeje apurado de Augusto Batalla a un centro de Nico Williams que le había desviado Miguel Rubio.



A partir de ahí, el choque fue casi una asedio rojiblanco un tanto atropellado y sin ocasiones.



Con este 1-1, el Athletic suma dos puntos en dos partidos seguidos en casa, y dos en tres partidos seguidos, que le hacen correr el riesgo de descolgarse de la pelea por la Champions con un Atlético de Madrid que, con un partido menos, le aventaja en tres puntos a la espera de lo que pase el próximo choque entre ambos en el Metropolitano.



Al Granada el punto no le sirve de casi nada ya que sigue a diez puntos de la salvación, aunque por lo menos le anima a seguir peleando hasta el final de temporada, para el que le quedan seis jornadas.



De salida Valverde cambió el doble pivote del choque ante el Villarreal porque recuperaba a Galarreta y para que Unai Gómez diese un perfil más ofensivo que Prados al equipo inicial.



En el Granada Sandoval, que ya no utilizó de principio al tocado Uzuni, se vio obligado a cambiar a última hora a Pellistri por una indisposición. En su lugar salió Puertas.



Aún con esa variación obligada arrancó mejor el conjunto nazarí, que para el minuto 4 ya había forzado una amarilla a Paredes, al que de fue muy largo un control en la salida de balón, y para el 6 abrió el marcador.



Fue con un gol casi olímpico, un lanzamiento de córner de Gumbau que rozó Iñaki Williams en la cabeza y se coló en la meta de Unai Simón. La sensación que quedó fue de que todo el mérito fue del jugador catalán, ya que Williams no varió la trayectoria de un centro que parecía haber superado al meta internacional de cualquier manera.



Siguió mejor el Granada ante un Athletic más desordenado de lo habitual, pero los de Valverde empezaron a dominar el encuentro, Sancet avisó en una jugada mal rematada y Guruzeta igualó el choque en una jugada que inició Yuri, él mismo continuó y Nico fue también protagonista.



El extremo internacional porfió ante Bruno Méndez y logró centrar, el balón dio en Rubio y Batalla lo despejó como pudo para que no llegase al área por su espalda. La bola le cayó a 'Guru' y el goleador lo estrelló a bote pronto en la red. Decimosexto tanto de 'Gurugol' en lo que va de temporada, el decimocuarto en LaLiga.



Pudo marcar de nuevo el delantero del Athletic pasada la media hora, pero Iganasi Miquel sacó sobre la línea el balón con el que Guruzeta había superado a Batalla tras recibir un gran pase en profundidad de Sancet.



Una caída de Nico en el área visitante encrespó a la afición de San Mamés y el Granada pudo volver a adelantarse en una contra tras córner local en la que Galarreta, tras un carrera agónica de área a área, bloqueó el disparo final de Puertas.



En el saque de esquina Sandoval dejó descolgados a tres jugadores, que se quedaron contra dos en el contraataque hasta que apareció 'Galaxy'. Fue la última acción destacable de la primera mitad.



La segunda comenzó con remate de Yuri desviado en una muy buena posición tras un centro en la estrategia de Unai Gómez.



Intensificó el dominio el Athletic con el Granada ya más superado que en el primer tiempo y comenzó una sucesión de llegadas al área de Batalla que, no obstante, no terminaron en gol.



La más peligrosa un disparo de Williams desde la frontal y con la izquierda que el meta argentino despejó como pudo a córner.



Antes Yeray había buscado la cepa del palo con un disparo de lejos y Nico había provocado un córner con un centro que despejó Rubio casi hacia su portería.



Los cambios, cierta parsimonia nazarí y una durísima entrada de Bruno Méndez a Yuri ensuciaron un tanto el choque hasta que el Athletic retomó una iniciativa que poco a poco se iba convirtiendo en asedio.



Sin demasiados frutos porque a los 'leones' les faltó finura y no lograban encontrar una acción definitiva. A lo sumo tres saques de esquina forzados por los Williams y Berenguer y un mal centro de De Marcos tras buena jugada con Herrera.



El peligro fue creciendo en el área visitante y a Iñaki se le fue fuera una volea que enganchó en el área pequeña tras dos rechaces y que no logró embocar entre los tres palos con la portería muy cercana.



Otra caída en el área de Nico, también sin sanción, dio paso al descuento entre las prisas del Athletic y el cabreo de la grada con el arbitraje. No dio más de sí el choque y el Athletic pierde fuerza en su pelea por entrar en la Champions.



- Ficha técnica:



1 - Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes (Yeray, m.46), Yuri (Lekue, m.70); Galarreta, Unai Gómez (Herrera, m.62); Iñaki Williams, Sancet (Berenguer, m.62), Nico Williams; Guruzeta (Raúl García, m.82).



1 - Granada: Batalla; Bruno Méndez, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva (Corbeanu, m.91); Antonio Puertas (Uzuni, m.64), Sergio Ruiz, Gumbau, Jozwiak (Maoussa, m.80); Gonzalo Villar (Ricard, m.46) y Lucas Boyé (Arezo, m.80).



Goles: 0-1, m.6: Iñaki Williams, en propia puerta. 1-1, m.24: Guruzeta.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Paredes (m.4), De Marcos (m.27), Sancet (m.37), el técnico Ernesto Valverde (m.90) y Herrera (m.95), y a los visitantes Antonio Puertas (m.47) y Bruno Méndez (m.66).



Árbitro VAR: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).



Incidencias: Partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 45.917 espectadores. Dato oficial.

