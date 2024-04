Amor propio, romántico y ego

En una sociedad en la que imperan las personas egoístas que actúan desde el ego, sin importarles usar al resto en nombre del amor, aprovechando los sentimientos románticos de la otra persona, priorizando el interés, ya sea económico, status social… Nadie nace con una personalidad definida, se va construyendo con la crianza y el entorno que nos rodea, que van nutriendo el Yo/Ego. Por eso hay que brindarse mucho amor para poder amar a otra persona y no alejarnos del amor verdadero y sano, en definitiva te ama alguien que se ama a sí mismo, si no se respeta será un vínculo generado desde la dependencia y se establecerá una relación asimétrica: uno que ama y el otro se deja amar, un idealizado y una persona degradada.

La gran mentira que nos venden es que el amor es infinito, yo misma he dicho esto muchas veces. Al final es cuestión de cantidad: más amor te doy, menos tengo para mí mism@.Lo importante es saber el nivel de amor propio que podemos guardar sin volvernos un@s narcisistas. También tengo derecho a elegir porque es necesario manejar el Ego para que nos permita amar sin dejar de amarnos, por ello en las discusiones si lo tomamos como un ataque con el Ego de protagonista nunca vamos a llegar a un entendimiento con nuestra pareja. En las peleas se entra fácilmente y se sale con mucha dificultad porque cuando nos enfadamos decimos barbaridades para lastimar, pero cuando termina la catarsis hay que preguntarnos con quién o qué estamos realmente enfadad@s, porque en esa discusión hemos vertido todo nuestro enojo, frustración que seguramente involucran a muchas personas que nada tienen que ver con nuestra relación y acabamos lastimando muchísimo a nuestr@ compañer@ de vida.

A lo largo de la historia por amor se han hecho barbaridades, es un problema de salud pública. La gente sufre mucho por amor, es un 60% de las consultas psicológicas. Para que una pareja sea sana tiene que ser democrática: tu dolor me duele, tu alegría es la mía, no te merece quien no le duele tu dolor, no hay amor sin admiración, el respeto no es el miedo ni la veneración por el otr@, respeto es entender que eres un sujeto, que no un objeto, y tú como sujeto tienes algo importante que decir que vale la pena escuchar.

El miedo se vence desde el amor a alguien o a algo. Valiente es la consecuencia porque ama eso que quiere hacer olvidándose de él/ella mism@ y el miedo se desvanecerá porque tenemos tanto miedo a las personas porque no sabemos amar, nos da miedo amar.

¿Consideras el amor importante en tu vida?

