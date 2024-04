Expertos piden a Sanidad que el tabaquismo se aborde como enfermedad del comportamiento

Las Sociedades de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de España han trasladado al Ministerio de Sanidad la necesidad de abordar el tabaquismo como una enfermedad del comportamiento, que provoca adicción por el consumo de sustancias adictivas que tiene el humo del tabaco, como es la nicotina.



Así se recoge en Consenso de Tabaquismo, un documento que el Ministerio de Sanidad ha pedido que elaboren las Sociedades de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de España y que es la postura de los especialistas en este ámbito sobre el tabaquismo como un riesgo vascular mayor, ha informado a EFE el coordinador de estas Sociedades, José Abellán.



Este documento se presenta oficialmente este jueves en el XVIII Congreso de la Sociedad Riojana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, que se celebra en la localidad riojana de Ezcaray con la asistencia de un centenar de profesionales.



El informe aborda todas las estrategias que entienden que hay que desarrollar, al considerar el tabaquismo como un factor, al igual que puede ser la hipertensión o la diabetes.



Sus datos indican que el tabaquismo está bajando en los últimos años en España y que solo la mitad de la población española no ha tenido contacto con el tabaco.



Ha asegurado que un 22 % de la población española es fumadora, un 25 % es exfumadora y se aprecia una mayor prevalencia en el hábito al tabaco entre chichas jóvenes de 15 a 25 años, lo que tiene unas consecuencias importantes porque el tabaco en la mujer tiene unas connotaciones especiales, con una serie de complicaciones.



En el documento Consenso de Tabaquismo, ha dicho, se abordan las "cuantiosas" repercusiones cardiovasculares que tiene el tabaco, que es el denominador común de toda la patología cardiovascular, al estar muy relacionado con la cardiopatía isquémica, el desarrollo de ictus y las enfermedades pulmonares, por ejemplo.



Para estos especialistas, el mayor contingente del coste sociosanitario relacionado con el tabaquismo es la atención a los pacientes con cardiopatía isquémica y los que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y oncológicas relacionados con el tabaquismo.



Las terapias no farmacológicas para la deshabituación del tabaco, como las reuniones grupales con equipos multidisciplinares, también figuran en este documento.



Además, incluye otras modalidades de consumo de tabaco que no están exentas de riesgo y patologías, como son los cigarrilos electrónicos, los vapeadores, las cachimbas e, incluso, el tabaco calentado, como ha afirmado Abellán, también catedrático de Riesgo Cardiovascular en la Universidad Católica de Murcia.

