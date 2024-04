Los consumidores alertan de una oleada de llamadas falsas haciéndose pasar por sus bancos

La Asociación Española de Consumidores ha asegurado que en los últimos días está recibiendo numerosas alertas de ciudadanos por una oleada de llamadas, en las que suplantan la identidad de sus bancos y les dicen que llaman por un motivo de seguridad que se ha producido con su tarjeta bancaria.



Según la asociación, lo más sorprendente es que tanto las llamadas como los mensajes sms que reciben los consumidores con esos supuestos cargos se realizan desde teléfonos propios de la entidad financiera, lo que otorga credibilidad al fraude.



Cuando el consumidor acepta la llamada y se preocupa por el problema, empiezan los problemas ya que la persona que le llama por teléfono le suele pedir que les proporcione unos códigos enviados a través de la app oficial del banco, que en realidad sirven para autorizar movimientos que no ha realizado y que son transferencias de sus cuentas a las del ciberdelincuente sin su consentimiento.



En otros casos, según han contado algunos consumidores a la asociación, les han pedido claves de acceso a la aplicación móvil de la entidad bancaria para poder manejarla y realizar esas transferencias.



Otra modalidad de fraude de la que han informado otros consumidores a la asociación y que se está dando con mayor frecuencia es la de aconsejar al usuario que traspase los fondos a una cuenta segura para garantizarlos y no caer en el supuesto fraude al que ellos sin embargo incitan.



Ante esta situación, la asociación recomienda no hacer nunca caso a este tipo de llamadas y no hacer nada de lo que les indican de forma remota.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es