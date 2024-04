Necesidad de ganar en San Mamés para Athletic y Granada

Athletic Club y Granada abren este viernes la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en San Mamés, con la necesidad de ganar para mantener sus aspiraciones de este final de temporada, alcanzar un plaza para la Liga de Campeones el equipo bilbaíno y al menos soñar con la permanencia el nazarí.



Al Athletic auparse a la cuarta posición que le pelea en la tabla al Atlético de Madrid se le ha complicado sobremanera con el empate que cedió al Villarreal el domingo también en 'La Catedral', ya que le ha alejado a cuatro puntos de un rival al que deberá visitar en la próxima jornada en el Civitas Metropolitano ya con solo siete fechas por disputarse.



Pero un penalti más que discutido por mano de Yuri Berchiche, cuando ya en el campo bilbaíno se contaba con los tres puntos y seguir a la estela del Atlético, cabreó a la grada rojiblanca y, además, acabó con la semana de felicidad que encadenaba desde el título de Copa logrado una semana antes en Sevilla.



Recuperado el ritmo normal de competición, el Athletic repite en casa y tratará de apurar a un Atlético que juega el domingo y mantener las distancias sobre sus perseguidores, que es de siete puntos sobre el sexto clasificado, la Real Sociedad, superando a un rival ya prácticamente desahuciado a 11 puntos de la salvación con solo 21 por disputarse.



Para ello, Ernesto Valverde cuenta con toda su plantilla a disposición, ya que incluso está en condiciones Yeray Álvarez tras haber sufrido una lesión muscular hace casi tres semanas en el Santiago Bernabéu.



Y también recupera el técnico rojiblanco a Iñigo Ruiz de Galarreta, que cumplió ciclo de tarjetas asimismo ante el Real Madrid y no pudo jugar contra el Villarreal.



Galarreta regresará seguro a un once que se perfila el titular de esta temporada con Unai Simón bajo palos; una línea de cuatro defensiva con Oscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri; Beñat Prados junto a 'Galaxy' en el doble pivote; y arriba el cuarteto mágico que ha encontrado Valverde este curso: Iñaki y Nico Williams por las bandas, Oihan Sancet en la media punta y el goleador Gorka Guzuzeta de '9'.



Más que una alineación que tiene clara, lo que le seguro preocupa para mañana a Valverde, que nunca suele dar demasiada trascendencia a esos asuntos para que sean una distracción, es la gran cantidad de jugadores que tiene a una tarjeta de cumplir ciclo.



Son un total de ocho: los Williams, De Marcos, Yuri, Lekue, Alex Berenguer, Dani García y Raúl García.



El Granada visita este viernes al Athletic Club con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva, algo que no ha sido capaz de conseguir esta temporada.



Tras doblegar el pasado domingo al Alavés (2-0), el equipo dirigido por José Ramón Sandoval llega a San Mamés con ilusiones renovadas en su pugna por evitar el descenso.



Los andaluces tienen que ganar prácticamente todo lo que les queda por jugar para conseguirlo, ya que están a once puntos de una permanencia que marca el Celta. Caso de derrota, el descenso matemático a Segunda podría ser cuestión de una o dos jornadas para los de Sandoval.



El Granada se apoyará en sus dos últimos buenos partidos, ante Valencia y Alavés, pese a que el primero se saldó con derrota por 0-1, para tratar de sorprender al Athletic, aunque sus números como visitante no invitan al optimismo.



Los granadinistas sólo han sumado este curso dos empates como visitantes y acumulan tres derrotas seguidas y dos partidos sin marcar lejos del Nuevo Los Cármenes.



Sandoval no tiene lesionados ni sancionados confirmados para el partido, más allá del central Jesús Vallejo, aunque varios jugadores han estado tocados durante la semana por molestias físicas arrastradas y por un virus estomacal que ha afectado a varios miembros del plantel.



La principal duda es la presencia o no en el once del delantero albanés Mytro Uzuni, que lleva varios partidos jugando infiltrado por molestias en el tendón de Aquiles y que esta semana ha vuelto a estar entre algodones.



También quién ocupará la posición de extremo zurdo, con opciones para el canadiense Theo Corbeanu, para el polaco Kamil Jozwiak y para el murciano Gonzalo Villar.



El resto del once, salvo sorpresa, será el mismo de las dos últimas jornadas, con el uruguayo Bruno Méndez actuando como lateral diestro y un doble pivote en la medular formado por Sergio Ruiz y Gerard Gumbau.



- Alineaciones probables



Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.



Granada: Batalla; Bruno Méndez, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Pellistri, Gonzalo Villar; Uzuni, Lucas Boyé.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego)



Árbitro VAR: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés)



Estadio: San Mamés.



Hora: 21.00 CET (19.00 GMT)

