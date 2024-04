El Valencia recupera la 7ª plaza con un gol de Almeida y un lanzamiento de penalti absurdo

El Valencia sufrió para sacar una vital victoria de El Sadar gracias al gol de Almeida con el que recupera la séptima plaza en un duelo en el que Ante Budimir falló su penalti en el minuto 97 con un error en el lanzamiento que impidió a lo suyos obtener un punto.



Osasuna salió buscando la meta rival con buenas combinaciones y con un Moi Gómez muy participativo que quiso tomar el mando para dirigir las acciones de los suyos. Los de Baraja se mantuvieron firmes ante las acometidas locales, quienes tenían como objetivo sumar tres puntos para soñar con la séptima plaza.



La primera ocasión clara llegó tras un grave error de Herrera. El meta rojillo no se entendió con su defensa y forzó el falló a la hora de interceptar la posesión.



Hugo Duro, con todo a favor para tirar a puerta, prefiero esperar a su compañero, tiempo suficiente para que Jorge Herrando desbaratase la jugada con gran maestría.



El luso André Almeida hizo el 0-1 en el minuto 18. Fue entonces cuando a Osasuna le costó pisar campo contrario con comodidad. Por su parte, los valencianos aguardaron el momento de salir a la contra, sin tener prisa de ir a por el segundo.



La posesión era local y Moi Gómez pudo hacer el empate, pero su disparo acabó en el palo tras tocar en Javi Guerra. El Sadar tomó temperatura. Osasuna fue mejor que su oponente, aunque lo cierto es que los visitantes se hicieron con la primera mitad.



Paso por vestuarios y más de lo mismo. El Valencia no sufría con un Osasuna mandón con el balón, pero que no lograba dar con la tecla correcta. El colombiano Johan Mojica entró en lugar de Juan Cruz para cargar el juego por la izquierda con su velocidad y desborde continuo.



Una rápida transición a punto estuvo de ser finalizada por Ante Budimir, inédito hasta ese momento. El balcánico estiró la pierna izquierda para cazar el centro de Rubén García.



Arrasate quería el último arrebato con un triple cambio. Ibáñez, Peña y Raúl García de Haro salieron con ganas de cambiar la inercia. El Valencia estuvo desaparecido, planteando una segunda parte defensiva. Herrando gozó de un claro remate al que no logró darle dirección.



El surrealismo hizo acto de presencia en el minuto 96. Munuera Montero señaló pena máxima sobre Budimir tras revisarlo en el VAR. A pesar de ser un gran especialista desde los once metros, el habitual goleador hizo un extraño gesto con el que tocó el balón sin apenas desplazarlo, dejando una jugada de chiste que se recordará durante años.

Ante Budimir falla de manera extraña el penalti que le daba el empate a Osasuna en el minuto 97 ?



¡No se lo podía creer!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/26FfcdIWlz — DAZN España (@DAZN_ES) April 15, 2024





Finalmente, el Valencia venció en Pamplona para recuperar la séptima plaza y seguir soñando con un regreso a Europa a falta de siete jornadas para el final de la temporada.



- Ficha técnica



0 – Osasuna: Herrera: Areso, David García, Herrando, Juan Cruz (Mojica, m. 58); Moncayola (Pablo Ibáñez, m. 77), Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García (Peña, m. 77), Budimir, Arnaiz (Raúl, m. 77).



1 – Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Vázquez; Fran Pérez (Peter, m. 79), Javi Guerra (Amallah, m. 88), Pepelu, Diego López (Correia, m. 88); Almeida (Mari, m. 76), Duro (Guillamón, m. 76).



Goles: 0-1, m.18: Almeida. .



Árbitro: José Munuera Montero, asistido por Massó Granado y Martínez Moreno. Amonestó a Duro y Mamardashvili por parte valencianista.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio El Sadar ante 19.480 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es