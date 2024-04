Parejo, de penalti discutido, agua la fiesta del Athletic en el minuto 94

Dani Parejo, al transformar un penalti muy discutido por mano de Yuri Berchiche, aguó la fiesta del Athletic Club en el minuto 94 de un partido ante el Villarreal en el que el equipo bilbaíno se veía con los tres puntos y siguiendo a la estela de los puestos de Liga de Campeones.



El tanto de Parejo, muy bien ejecutado y con su equipo en inferioridad numérica toda la segunda mitad, igualó el de Oihan Sancet pasada la hora de partido. Un buena combinación iniciada por Ander Herrera y continuada por Gora Guruzeta, que dejó el balón de cabeza a su compañero.



El de Parejo fue el segundo penalti pitado a favor del Villarreal, para el que Gerard Moreno mandó al palo el primero en el minuto 10.



También vio sendos penaltis la grada de San Mamés en dos agarrones en el área a Sancet y Nico Williams, el primero muy protestado por el centrocampista internacional y el segundo por toda la grada como pocas veces se ve en 'La Catedral'.



Los dos puntos que se le volatilizaron en el añadido dejan al Athletic más lejos de las plazas 'Champions', en las que el Atlético de Madrid, cuarto, le aventaja en cuatro.



Con el punto sumado, el Villarreal mantiene las esperanzas de llegar a una posición europea que tiene a un mínimo de cinco puntos.



De salida, Valverde jugó con todo. El equipo titular, incluido Yuri Berchiche, que había tenido que ser relevado en la prórroga de la final de Copa por unas molestias musculares. Y también Vesga, que salió en la segunda mitad de la final y llegaba algo tocado al encuentro de este domingo.



Marcelino recuperó el 4-4-2 y el equipo con el que había enganchado nueve partidos sin perder antes de caer en la jornada anterior con el Atlético de Madrid en La Cerámica.



Arrancó el Athletic con ánimo de llevar el dominio del juego y lo consiguió en los primeros minutos, en los que Yuri probó a Jorgensen con un tiro lejano que el meta danés despejó como pudo.



Pero el Villarreal no quería estar solo de invitado en la fiesta local y se animó a responder con una larga jugada de ataque que terminó con un disparo desviado de Gerard.



Aunque Alex Baena se quejó de un pisotón que sí se vio en el VAR, que pidió a Cuadra Fernández que revisase la jugada en el monitor. El pisotón de Prados era muy claro, por ende el penalti también, y Gerard mandó el lanzamiento desde los 11 metros a un palo. Cogió el internacional su propio rechace y lo embocó entre los tres palos. Lo que invalidó el tanto.



Williams remató de cabeza un centro de De Marcos y el conjunto amarillo insistió sobre la meta de Simón con otra gran ocasión de Baena, cuyo disparo claro de gol bloqueó Vivian entre la algarabía de la grada, que seguía con la fiesta de la semana.



Se frenó un tanto el alocado partido llegado el cuarto de hora y, aunque se sucedían las llegadas, no hubo ya muchas ocasiones al descanso. Las más importantes, una de Williams tras pase picado de Prados en la que se señaló fuera de juego pero probablemente hubiese validado el VAR de no haberse interpuesto Jorgensen.



Un disparo de Traoré bloqueado por Yuri y un remate al aire de Guruzeta, a centro raso de De Marcos que casi introduce en su propia portería Albiol en su despeje a córner, cerró lo más llamativo del primer tiempo.



Una segunda amarilla a Comesaña, por un pisotón a Prados, le puso el choque cuesta arriba al Villarreal a los 30 segundos de la continuación. Lo que derivó en pequeño asedio local en el que Sancet pidió desaforadamente un penalti por agarrón de Albiol que el árbitro no consideró suficiente para decretar el máximo castigo.



Más se enfadó San Mamés por otro agarrón, de Pedraza a Nico Williams si acaso aún más aparatoso, que Cuadra Fernández tampoco consideró suficiente.



Se tornó el duelo en un monólogo rojiblanco al principio infructuoso. Lo que llevó a Valverde a meter a Herrera en el campo. Por contra, Marcelino quitó a Gerard para fortalecer la defensa con Pedraza.



Le salió bien al 'Txingurri', ya que de las piernas del ex del PSG nació el primer tanto. Un balón cruzado al área que Guruzeta, de cabeza, devolvió al punto de penalti y Sancet, en su llegada al área y con un remate no sencillo, batió a Jorgenson.



Los cambios y cierto aturullamiento de los dos equipos trabaron un poco un choque en el que empezó a aparecer Simón para evitar disgustos en complicaciones que se buscaba su equipo.



Como una cesión fuerte de Yuri o un balón largo a Ilias en el que estuvo muy atento, o a un disparo de Ilias ya en el minuto 90.



Con lo que no pudo el meta titular de la selección española fue con el penalti de Parejo, muy bien ejecutado.



- Ficha técnica:



1 - Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados (Dani García, m.70), Vesga (Herrera, m.55); Iñaki Williams, Sancet (Munian, m.76), Nico Williams (Berenguer, m.70); y Guruzeta (Villalibre, m.76).



1 - Villarreal: Jorgensen; Femenía, Albiol, Yerson Mosquera, Alberto Moreno (Guedes, m.68); Traoré (Ilias, m.68), Parejo, Comesaña, Alex Baena; Gerard (Pedraza, m.55) y Sorloth.



Goles: 1-0, m.66: Sancet. 1-1, m.94: Parejo, de penalti.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Expulsó a Comesaña, en el minuto 46, por doble amonestación (m.34; m.46), y a Sergio García, hijo de Marcelino y miembro del cuerpo técnico amarillo. Además mostró tarjeta amarilla a los locales Prados (m.10), Iñaki Williams (m.31) y Yuri (m.94), y al visitante Albiol (m.34).



Estadio: Partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en un San Mamés casi lleno ante 50.061 espectadores. Entre ellos unos centenares de seguidores visitantes. El Villarreal y los campeones de 1984 hicieron pasillo de honor al Athletic por su reciente título de Copa del Rey el fin de semana pasado en Sevilla.

