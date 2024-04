El Unicaja domina al Zaragoza para seguir líder

El Unicaja superó con solvencia al Casademont Zaragoza en el Martín Carpena (83-72) y seguirá siendo líder de la Liga Endesa una semana más, tras lograr su noveno triunfo en los últimos diez partidos.

El balance de los malagueños ya alcanza las 24 victorias y cinco derrotas, un triunfo de ventaja con respecto al Real Madrid, que aunque gane este domingo a Joventut Badalona e iguale los guarismos seguirá en segunda posición por el ‘basket average’ favorable al Unicaja.

Con dominio en el rebote y acierto en tiros de media y larga distancia, mediante un inspirado Nihad Djovic, el Unicaja ya empezó con un ritmo bastante superior al de Zaragoza, que tuvo que parar la sangría con 16-6 en el ecuador del primer cuarto.

Mientras el cuadro de Porfirio Fisac veía el aro diminuto, el Unicaja multiplicaba su confianza y agrandaba el marcador con cada vez más anotadores sumándose a la lista, como Kameron Taylor o Tyson Carter.

El Casademont necesitaba del talento de McFadden, pero su cero de tres en triples era el reflejo de la impotencia de los maños, que veían a su rival defender como fieras y flotar sobre la pista hasta ponerse a 20 puntos de distancia a 4:08 del descanso (37-17).

El torbellino cajista siguió a lo suyo para encargar cuanto antes la victoria número 24 del curso, por lo que no escatimó en esfuerzos antes de marchar a vestuarios. Un robo más triple de Djedovic sobre la bocina colocó el 49-28.

Poco logró cambiar el Zaragoza, que trataba de percutir por dentro ante buenas defensas de los interiores cajistas. Esa incapacidad de romper el muro, sumado a los malos porcentajes de tiro exterior, no ayudaron en absoluto a recortar distancias hasta los minutos finales.

Unicaja se adueñó del partido y se permitió aflojar en el último tramo. No importó que una de sus piezas fundamentales, Dylan Osetkowski, no estuviera por lesión. El equipo malagueño acostumbra a la fortaleza del grupo y no al brillo exclusivamente individual.

- Ficha técnica:

83 - Unicaja (26+23+18+16): Perry (6), Djedovic (13), Barreiro (9), Ejim (9), Kravish (8) -quinteto inicial- Díaz (5), Taylor (9), Kalinoski (7), Thomas (0), Lima (2), Sima (2), Carter (13).

72 - Casademont Zaragoza (13+15+16+28): Bell-Haynes (7), Sulejmanovic (8), Yusta (5), González (0), Watt (15) -quinteto inicial- McFadden (3), Delany (7), Cuevas (7), Langarita (7), Kravic (6), Smith (7).

Árbitros: Martín Caballero, Alberto Sánchez Sixto y Yasmina Alcaraz.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa disputado en el pabellón José María Martín Carpena (Málaga) ante 9.623 espectadores.

