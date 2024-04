Moreno acudirá a la Conferencia Climática de Naciones Unidas COP29

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su comunidad "volverá a tener una voz destacada" en la Conferencia Climática de Naciones Unidas de este año, COP29, ya que, al igual que en la anterior en Dubái, podrá participar como "representante del Comité de las Regiones en una foto de tanta trascendencia para el presente y el futuro del planeta".



En su intervención en la inauguración oficial del tramo uno de la ruta cicloturista transeuropea Eurovelo 8 entre Cádiz y San Fernando, ha asegurado que "este honor no es casual, sino que se justifica por el papel puntero que Andalucía viene desarrollando en la lucha contra el cambio climático, en la transición energética y en la concienciación social hacia un mundo descarbonizado y respetuoso con el medio ambiente".



El presidente ha destacado que Andalucía "sigue ganando peso específico, relevancia y reputación en Europa y esto siempre es una gran noticia".



Moreno ha llegado a esta intervención en bicicleta, acompañado por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, y el alcalde de Cádiz, Bunro García, para inaugurar oficialmente el primer tramo del Eurovelo, una gran ruta ciclista que trata de unir toda Europa en bicicleta al conectar Cádiz hasta Chipre por más de 7.000 kilómetros.



El presidente andaluz ha explicado que para acometer este trazado de la Eurovelo en Cádiz han utilizado fondos de la Inversión Territorial Integrada, la ITI de Cádiz, "fondos europeos para impulsar áreas con problemas y necesidades especiales", que ha permitido desarrollar los catorce tramos de la Eurovelo 8 gaditana con 24 millones.



"Ser el kilómetro cero de esta ruta en bici por el Mediterráneo europeo representa una oportunidad única de sumar un atractivo original, permitiendo su posicionamiento como destino preferente para el cicloturismo y a partir de una oferta diferenciada con la que dinamizar su economía provincial y local", ha asegurado.



Moreno ha incidido en que la apuesta por el cicloturismo no acaba aquí, ya que hay una red mayor que permite la conexión de unas rutas con otras y ha mencionado el Corredor Verde Dos Bahías, que une las de Cádiz y Algeciras, y en el que se ha contribuido a su mejora permitiendo la accesibilidad del tramo que atraviesa el Parque Nacional de los Alcornocales con una inversión de 2 millones.



La Junta tiene en marcha la Ruta del Estrecho, que permitirá conectar la Eurovelo 8 desde Zahara de los Atunes con el núcleo urbano de Tarifa y la Ruta del Río San Pedro, que unirá El Puerto de Santa María con Puerto Real con un presupuesto de algo más de un millón, con lo que la inversión total será de 28 millones.



Al acto ha acudido un pequeño grupo de ecologistas y miembros de Adelante Andalucía con carteles en contra de este trazado gaditano por considerarlo un "despilfarro", un "atentado ecologista" y no ser útil, al no unir realmente la ciudad de Cádiz con San Fernando por faltar un tramo que conecte completamente el eurovelo con la trama urbana de la capital gaditana.

