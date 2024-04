El abogado de la UE: El Europarlamento debería haber dejado entrar a Puigdemont en 2019

El abogado general de la Unión Europea ha dado la razón este jueves al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no dejarle acceder a su escaño en julio de 2019 y ha pedido que se anule la decisión del expresidente de la Eurocámara, Antoni Tajani de impedirle entrar al edificio.



En su opinión, "el presidente del Parlamento Europeo (...) puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados" por la Junta Electoral Central (JEC) el 13 de junio de 2019, en los que Puigdemont y el también eurodiputado de JxCAT Toni Comín obtuvieron escaño.



Tajani impidió la entrada de los dos eurodiputados basándose en que la Junta Electoral Central no incluyó sus nombres en la lista definitiva que envió al Parlamento Europeo el 17 de junio de 2019, porque ninguno de ellos había prometido la Constitución, por riesgo ser detenidos si acudían a España.



Así, el abogado general ha pedido que el Tribunal de Justicia de la UE anule la sentencia que el año pasado emitió la instancia inferior - el Tribunal General de la UE- en la que dio la razón a Tajani, alegando que el expresidente no pudo hacer otra cosa que hacer caso de la información que le proporcionó la JEC.



El abogado general Maciej Szpunar, el mismo que dijo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, adquirió su condición de eurodiputado por haber obtenido el apoyo de los ciudadanos, ha asegurado hoy que el Parlamento Europeo "estaba vinculado" por la proclamación inicial de los resultados que la JEC publicó el 13 de junio, en el que sí estaban incluidos los nombres del republicano y de Puigdemont y Comín.



También ha dicho que Tajani violó el Derecho de la Unión al suspender las prerrogativas a las que Puigdemont y Comín tenían derecho por el hecho de haber adquirido la condición de eurodiputados desde el 13 de junio.



Porque "ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo", ha señalado Spuznar.



Su decisión no es vinculante, pero sí suele coincidir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.



Puigdemont, no obstante, ha renunciado a presentarse a las próximas elecciones europeas del 9 de junio porque aspira a presidir la Generalitat tras los comicios del 12 de mayo, pero Comín sí liderará la lista de JxCAT al Parlamento Europeo.

