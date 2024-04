Illa defiende que la nueva financiación autonómica respete el principio de ordinalidad

El primer secretario del PSC y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este jueves que el nuevo sistema de financiación autonómica respete el principio de ordinalidad.



En una entrevista en Ràdio Estel, Illa ha vuelto a rechazar la "financiación singular" propuesta por el Govern, pero ha subrayado que "no puede ser" que Cataluña sea la tercera autonomía en aportación de recursos y la decimocuarta en recepción de esos recursos.



Cataluña es cada año el segundo o tercer territorio que más aporta a la financiación común, pero una vez aplicado el modelo cae a la décima posición en recursos recibidos, la decimocuarta si se tiene en cuenta el diferencial de precios derivado del coste de la vida.



"Todo el mundo entiende que, si Cataluña es la tercera Comunidad Autónoma en aportación de recursos, no puede ser la decimocuarta en recepción de recursos una vez hecha la distribución. Esto no va bien", ha señalado el líder del PSC, que esta tarde ofrecerá una conferencia en la que desgranará su proyecto.



"Me comprometo, si soy presidente de la Generalitat, a defender esta posición, que se ha denominado principio de ordinalidad", ha remarcado.



Según Illa, "este es un argumento que todo el mundo entiende y comparte, que no vulnera el principio de solidaridad que hay que tener ni pone en riesgo el sistema de financiación de régimen común, simplemente es hacer los números bien hechos".



"Me comprometo a resolverlo y creo que estaré en condiciones de resolverlo sin generar más frustraciones a la sociedad catalana, que ya tenemos suficientes", ha agregado.



Asimismo, ha cargado contra la incapacidad de los últimos gobiernos de ERC y de Junts para conseguir avances en materia de financiación.

