Los afectados por cortes de luz en Sevilla lamentan que la Junta de la razón a Endesa

Barrios Hartos, colectivo formado por vecinos de barrios humildes de Sevilla afectados por continuos cortes de luz, ha lamentado hoy que la Junta de Andalucía de “la razón a Endesa” a la hora de valorar los motivos de las incidencias que sufren en sus casas desde hace años.

Lo han explicado en un comunicado después de que el consejero de Industria, Jorge Paradela, haya avanzado que los informes preliminares sobre los cortes de luz apuntan a que no es un problema de falta de potencia en las subestaciones eléctricas sino que el consumo es superior al contratado en los centros con más incidencias, es decir, de sobrecarga.



En rueda de prensa preguntado por las auditorías encargadas por la Consejería sobre los cortes, Paradela ha señalado que en cuatro de los siete barrios afectados en los que se ha estudiado "no parece que el problema sea por falta de potencia" eléctrica, y ha dicho que en 32 de 56 centros de distribución en esas zonas afectadas se ha observado que la potencia que se consume es superior a la contratada.



Para Barrios Hartos, se trata de una valoración que “no sorprende en absoluto”, porque “es lo mismo que lleva diciendo desde el inicio de la denuncia de las familias afectadas”, además de lamentar que la Junta de Andalucía “da la espalda a los ciudadanos y adopta las tesis de una gran multinacional que usa su posición de monopolio para decidir qué barrios son condenados a la precariedad vital, bajo sus propios argumentos”.



Han entendido que es posible que el consumo sea superior al contratado, pero “debería saber que la red de distribución eléctrica tiene que estar dimensionada para el consumo máximo que pueda existir en las zonas”, además de entender que es seguro “que hay viviendas vacías”, o que existen viviendas con un nivel de potencia contratada muy inferior al máximo permitido.



“La red de distribución tiene que estar dimensionada para el consumo máximo al que pueda estar sometido que siempre será inferior a la potencia contratada”, inciden, señalar que el argumento del consejero es “una treta argumental para apoyar a Endesa en su negativa a cumplir con sus obligaciones”.



Además, lamentan que todo esto lo han “argumentado con datos técnicos”, enseñado con fotos y videos públicamente, “y se lo hemos gritado en la calle con megáfonos”, pero, a pesar de no acudir a las mesas en las que se exponen las situaciones “no ahorra tiempo para reunirse con Endesa y publicitar sus planes comerciales en torno a las renovables y otras áreas”.

