Indemnización del 50% del precio del billete por retrasos de tren de más de una hora

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado este miércoles que los viajeros tienen derecho a solicitar una indemnización del 50% del precio de su billete si el tren en el que viajan sufre un retraso de más de una hora en su llegada al destino. En el caso de que el retraso supere la hora y media, esa indemnización podría ser equivalente al total del precio. Si los retrasos son de avión, si estos son de cinco horas o más conllevan, entre otros derechos, el reembolso del billete siempre que el usuario decida no viajar.

En una nota de prensa, la Junta ha aclarado, no obstante, que si el retraso es inferior a cinco horas, "no cabe el derecho a reembolso siempre y cuando no se indicara otra cosa en las condiciones del billete". Igualmente, ha anotado que existe el derecho de compensación bajo "ciertas circunstancias". "Cuando el viajero llega a su destino final con tres horas o más de retraso con respecto a la hora de llegada inicialmente prevista, tiene derecho a compensación salvo que la compañía aérea pueda demostrar que el retraso se debió a una circunstancia extraordinaria e hizo todo lo posible para evitar dicha demora", ha explicado.

Las compensaciones varían en función de la distancia desde el punto de origen al destino. Siempre que se llegue al destino final tres o más horas después de la hora prevista, si la distancia del vuelo es de hasta 1.500 kilómetros, la compensación establecida es de hasta 250 euros; si se trata de un vuelo intracomunitario de más de 1.500 kilómetros o es un vuelo entre 1.500 y 3.500 kilómetros, la compensación será de 400 euros; si la distancia del vuelo es superior a 3.500 kilómetros, la compensación es de 600 euros.

En el caso del transporte ferroviario, y de acuerdo con lo recogido en el Reglamento estatal del Sector Ferroviario, si se produce algún retraso en la llegada al destino, si éste fuera por tiempo superior a una hora, existe el derecho a una indemnización equivalente al 50% del precio del billete. Si dicho retraso superara una hora y 30 minutos, la indemnización sería equivalente al total del precio del billete.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a los consumidores y usuarios impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados, salvo festivos.

