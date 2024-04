Grandes cadenas de TV piden a Biden y Trump que se comprometan a debatir ante las cámaras

Cinco de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos se unieron para pedir al presidente demócrata y aspirante a la reelección, Joe Biden, y al expresidente y virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, que se comprometan a participar en debates televisados.



El canal de noticias CNN informó este miércoles que junto NBC, CBS, ABC y Fox News ha escrito una carta dirigida a Biden y Trump con esa petición, a la que las cinco cadenas esperan que se sumen otros medios.



La carta, que aún no se ha terminado de redactar ni enviado a los equipos de campaña de los previsiblemente dos candidatos en las elecciones del 5 de noviembre, señala que los debates electorales han “desempeñado un papel vital en todas las elecciones presidenciales de los últimos 50 años, desde 1976” y han congregado en conjunto a una audiencia de “decenas de millones” de ciudadanos.



Por ello, los firmantes de la carta instan a Biden y Trump, que aun deben ser nominados candidatos por sus respectivos partidos pero no tienen rivales a la vista, “a comprometerse públicamente a participar en los debates (...) antes de las elecciones de noviembre”.



"Aunque es demasiado pronto para invitar a cualquier candidato, no es demasiado pronto para que los candidatos que esperan cumplir con los criterios de elegibilidad manifiesten públicamente su apoyo y su intención de participar en los debates de la Comisión (no partidista de Debates Presidenciales) planeados para este otoño", dice la carta.



Biden no se ha comprometido públicamente a debatir con Trump, aunque no lo descarta. “Depende de su comportamiento”, dijo Biden a principios de marzo, según destaca CNN.



Por su parte Trump ha publicado en las redes sociales que debatirá “en cualquier momento y en cualquier lugar” a pesar de que en 2022 el Comité Nacional Republicano votó por unanimidad retirarse de la Comisión de Debates Presidenciales.



En las elecciones de 2020, cuando Biden y Trump ya compitieron por la Casa Blanca y el primero de ellos resultó ganador, la Comisión tomó la medida extraordinaria de silenciar los micrófonos de ambos durante parte de los debates debido a los repetidos arrebatos verbales del segundo.



“Si hay algo en lo que los estadounidenses pueden estar de acuerdo durante este tiempo polarizado es en que lo que está en juego en esta elección es excepcionalmente alto”, afirman las cadenas de televisión en la carta.



“En medio de ese telón de fondo, simplemente no hay sustituto para que los candidatos debatan entre sí y ante el pueblo estadounidense sus visiones para el futuro de nuestra nación”, agregan.

