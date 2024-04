El papa Francisco lamenta: "la guerra está en todas partes"

El papa Francisco lamentó este miércoles "que la guerra está en todas partes" al recordar los conflictos en Ucrania y Gaza, pero también crisis como las de Myanmar, durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.



"Mi pensamiento va a la martirizara Ucrania y a Palestina e Israel. Que el Señor nos dé la paz", fue el llamamiento del papa al final de la audiencia.



Y entonces añadió: "La guerra está en todas partes, no olvidemos Myanmar y pidamos al Señor la paz."



"No olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestros que sufren tanto en estos lugares de guerra. Recemos siempre, recemos siempre juntos por la paz", subrayó el pontífice.



En la audiencia del pasado miércoles, el papa Francisco pidió un minuto de silencio por todos los soldados jóvenes muertos "en la locura de la guerra" y recordó especialmente a Oleksandre, un combatiente ucraniano de 23 años asesinado en Donetsk (Ucrania, este).



Francisco también se refirió el pasado miérecoles a la situación en la Franja de Gaza y renovó su llamamiento para "un inmediato alto el fuego", mientras que en la catequesis aseguró que "sin justicia no hay paz" y "se generan conflictos" pues "se consagra la ley del fuerte sobre el débil", lo que "no es justo".



El papa apareció en buena forma, llego saludando a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro desde el papamóvil.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es