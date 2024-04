Hamás dice que la nueva propuesta de tregua no cumple con sus demandas, pero la estudiará

El grupo islamista palestino Hamás dijo este martes en un comunicado oficial que la propuesta que ha recibido de los mediadores en El Cairo para una tregua en la Franja de Gaza no cumple con sus demandas, pero aun así la estudiará.



"La postura de Israel sigue siendo obstinada y no ha respondido a ninguna de las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia", dijo el grupo.



Tras una nueva ronda de negociaciones en El Cairo el domingo, Hamás recibió una propuesta de tregua que según medios israelíes permitiría la liberación de 40 rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego temporal y la liberación de cientos de presos palestinos.



Sin embargo, el acuerdo no incluye el retorno de los palestinos desplazados a sus hogares o la retirada completa de las fuerzas israelíes, demandas clave del grupo islamista.



"A pesar de esto, los líderes del movimiento están estudiando la propuesta de manera responsable a nivel nacional, e informarán a los mediadores de su respuesta una vez se complete este análisis", dijo Hamás en su comunicado.



Está previsto que esta noche se reúna el gabinete de seguridad de Israel precisamente para analizar el curso de la guerra, después de que ayer dos ministros ultraderechistas mostraran su desacuerdo con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por no poner suficiente presión sobre Hamás.



Netanyahu trató de calmar las aguas anunciando que ya hay una fecha para el asalto israelí a Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde miles de desplazados palestinos buscaron refugio tras el comienzo de la guerra; un asalto al que su principal aliado, Estados Unidos, se opone.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es