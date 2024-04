Turquía restringe el comercio con Israel hasta que haya un alto el fuego

Turquía anunció este martes restricciones al comercio con Israel que abarcan 54 grupos de productos -incluidos el del acero, mármol y cerámica- en reacción a la negativa israelí a permitir que Ankara lance desde el aire ayuda humanitaria a Gaza.



Según informó el Ministerio de Comercio turco en un comunicado, las restricciones rigen a partir de este 9 de abril y "permanecerán en vigor hasta que Israel declare un alto el fuego inmediato en Gaza y permita un flujo suficiente e ininterrumpido de ayuda" para la población palestina.



La nota recuerda que ya hace tiempo que Turquía "no ha permitido ni permite la venta a Israel de ningún producto o servicio que pueda utilizarse con fines militares".



El Gobierno turco hace un llamamiento "a todos los miembros de la comunidad internacional" para que hagan lo necesario con el fin de que Israel cumpla "sus obligaciones en virtud del derecho internacional", añade el comunicado, donde se reitera el apoyo de Ankara al pueblo palestino.



El anuncio de Comercio se produjo horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, avanzara la noche del lunes que su país tomaría "medidas" en protesta por el rechazo de Israel a las peticiones de Turquía de sobrevolar la Franja de Gaza para lanzar ayuda humanitaria.



El diplomático explicó que Turquía había pedido autorización para lanzar ayuda humanitaria con paracaídas sobre la Franja de Gaza, y aunque contaba con el respaldo de Jordania, se ha sabido que Israel ha rechazado la petición.



"No hay ningún pretexto con el que Israel pueda obstaculizar nuestra ayuda aérea a los gazatíes, que se mueren de hambre. Ante esta situación hemos decidido tomar una nueva serie de medidas contra Israel", dijo Fidan a la agencia turca Anadolu.



El ministro no especificó entonces cuáles iban a ser esas medidas, limitándose a señalar que las darían a conocer "las instituciones correspondientes".



Israel y Turquía rompieron relaciones diplomáticas en octubre pasado, retirando embajadores, pero el comercio ha continuado hasta hoy de forma ininterrumpida e incluso venía aumentando, según datos de la Asociación de Exportadores turca (TIM).



En el primer trimestre de este año Turquía ha exportado bienes por valor de 1.100 millones de dólares a Israel, subiendo el volumen de 317 millones en enero a 423 millones en abril.



Israel fue en 2022 el décimo país cliente de Turquía, importando bienes turcos por valor de casi 7.000 millones de dólares, sobre todo en el sector de metales, acero, cemento, automoción y electrónica.



En la campaña para las elecciones municipales del pasado 31 de marzo, el partido islamista Yeniden Refah (YPR) había exigido al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, poner fin al comercio con Israel.



La falta de respuesta por parte del mandatario pudo ser, según los analistas, uno de los factores del descalabro electoral sufrido por su partido, el islamista AKP, en esos comicios.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es