Torres critica que el PP quiera ganar en los juzgados lo que no ganó en las urnas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que el PP quiere "ganar en los juzgados lo que no consiguió en las urnas", a través de "bulos, insidias y falsedades" contra, entre otras personas, la esposa del presidente del Gobierno.



En una entrevista en Antena 3, el ministro ha criticado además que el PP actúa de esta forma "para intentar ocultar a quien sí ha reconocido que ha cometido delitos", en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, echando "tinta de calamar" para ver si no se habla de ella.



Tras afirmar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se "equivocó" al destacar ayer en el Senado el cambio del PSOE respecto a la amnistía, ha asegurado que en su partido no están "en absoluto preocupados" con que varios de sus responsables vayan a comparecer en las comisiones parlamentarias de investigación sobre el caso Koldo.



A su juicio, lo que quiere el PSOE "es que haya luz y taquígrafos", porque la ciudadanía quiere saber qué ocurrió en aquellos primeros meses de la pandemia y que "todos" los que tenían puestos de responsabilidad den la cara, y por eso él mismo y otros altos cargos de aquella época acudirán para que "queden aclaradas las cosas".



"Todos los presidentes que tuvimos responsabilidades en la época de la pandemia es bueno que vayamos a esas comisiones de investigación para conocer qué se hacía en los distintos lugares del país, y debería ser Feijóo el primero que no tenga ningún problema ni impedimento en poder acudir, pero permítame que sea escéptico al respecto", ha manifestado el ministro.



Por otra parte, el responsable de Memoria Democrática ha adelantado que el próximo año, en el 50 aniversario de la muerte de Franco, el Gobierno va a impulsar distintas acciones, entre ellas hacer del Valle de Cuelgamuros un lugar cívico y un centro de interpretación en defensa de la libertad y la democracia.



El objetivo, ha explicado, es recuperar para los jóvenes lo que significó aquel momento de recuperación de la libertad, por lo que también habrá exposiciones en distintos lugares de España y se llevará al diseño curricular educativo.

