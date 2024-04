Sentido reconocimiento a Alfonso El Mijita

El cante por derecho de la saga de los Mijita ocupó el espacio, el corazón de todos, el pasado sábado en la Sala Compañía. Una gran velada en la que, como decimos, predominó el conocimiento de una familia prodigiosa en el flamenco y que se reunió, como harían en cualquier acontecimiento del año, para en este caso rendir un sentido homenaje al padre de la casa, nuestro querido Alfonso Carpio Gallardo.

Fue la Peña Los Cernícalos la encargada de ponerlo todo en pie para dejar que los sentimientos florecieran y se hiciera justicia con este gitano de La Plazuela que lleva toda una vida entregándose al cante sin pedir nada a cambio. Quien no ha escuchado a El Mijita cantar en una fiesta es que no ha vivido ninguna fiesta de verdad. Pocos como él para poner en lo más alto la bulería corta de su tierra, con un repertorio casi interminable por muy larga que sea la tarde o la noche. Él es así, ha sido siempre así, aficionado a cómo se canta y a lo que se canta. Por eso sun muchos los nombres resonados en las últimas décadas los que han ido en su búsqueda para empaparse de estos estilos.

Y por eso, por esos valores que siempre ha defendido de forma natural y amable, sus hijos y nietos han salido así. Tal como él aprendió en su casa con sus padres, Alfonso El Berenjeno y María La Chalada, con su hermano El Garbanzo, entre otros tantos miembros de esta casta, así lo han heredado Alfonso y José, que fueron los dos que tomaron el escenario para realizar un magnífico recital de cante con una calidad que siempre se recibe como agua de mayo.

Salieron los dos al tablao con sus respectivas guitarras, José de Pura y Domingo Rubichi, y las palmas de Carlos Grilo y Ali de la Tota. Como en un cuarto de cabales, como los que se vivían en la peña de toda una vida, se presentaron a un público que llenaba la sala, más de doscientas personas, y muy buenos aficionados. Fueron interviniendo uno y otro, José por tientos y por soleá, y Alfonso hizo lo propio por alegrías y seguiriyas. Luego, cuando habían dejado el mejor de los sabores con un cante plagado de matices sabrosos y profundos, invitaron a su hermano Antonio para que se sumara a la ronda de fandangos. Impagable esa comunicación entre tres hermanos, de distintas generaciones pero con el común denominador del respeto a lo que se hace y la mirada a la tradición.

Fue ahí cuando salió desde la primera fila el homenajeado para que Jesús Atienza, presidente de la peña, colocara en la solapa de la chaqueta la Insignia de Oro de la respetable entidad. A partir de ahí, cantes y bailes festeros con invitados como Capullo de Jerez, el Tío Pijo o, aunque no cantara, Dolores Agujetas. Y detrás de un gran hombre, una gran mujer: Antonia Fernández Valencia, la hija de la Martine, y mujer, madre y abuela de los que allí estaban. Las hijas de Alfonso y Antonia también cantaron, que no es muy habitual que lo hagan en público. Rocío, Merced, Carmen, cantaron, bailó María y las nietas Malena, Marta y Aída. Algunos nietos tampoco se quedaron con las ganas de hacer alguna cosilla, así como la bailaora Carmen Herrera que puso el cierre de oro a esta noche. Mijita deja un legado envidiable, por una parte la calidad de su cante y sus letras, y por otro, el cariño de todo aquel que lo haya conocido y eso no todo el mundo puede decirlo. ¡Enhorabuena!

Esta velada abría las Noches de La Plazuela de Los Cernícalos en esta edición que dará continuidad el próximo sábado, 13 de abril, a las ocho de la tarde, el cantaor Jaime Heredia ‘El Parrón’ junto a Domingo Rubichi. La entrada es gratuita.

