Rahm: "A mí, 'El León de Barrika' me gusta un poco más que 'Rahmbo'"

El golfista español Jon Rahm, que desde el jueves defiende el título de campeón del Masters, ha afirmado en una entrevista con la revista 'Esquire' que le gusta "un poco más" el sobrenombre de 'El León de Barrika, la localidad vizcaína en la que nació en 1994, que el apodo de 'Rahmbo', como se le conoce en Estados Unidos.



"Aunque en Estados Unidos no lo entiendan, a mí 'El León de Barrika' me gusta un poco más que 'Rahmbo'", comenta Jon Rahm, ganador de dos 'majors', autor de 20 victorias profesionales y actualmente integrado en el circuito LIV saudí.



Al referirse a su octava participación en el Masters, Rahm afirma: "Entrar en Augusta es como para alguien del Real Madrid caminar por el túnel de vestuarios e ir al centro del campo del Bernabéu en una final de Champions. O jugar en la central de Wimbledon si te gusta el tenis".



Rahm cree que "da igual" las veces que haya jugado este torneo y que cada día en el Augusta National siente "el mismo cosquilleo en el estómago". "Es algo con lo que has soñado toda tu vida y que se hace realidad una vez al año", agrega.



El jugador vizcaíno comenta además que le gusta ponerse "objetivos fuertes y trabajar duro para intentar conseguirlos". "Dije que quería ganar 18 grandes. Llegaré o no, pero pongamos que me quedo a mitad de camino y gano 9: sería increíble igualmente", comenta.



"Cuando dices algo así va a haber gente que no lo puede entender, o igual se ríen de ti, te llaman arrogante o chulo, flipado, subido... como quieras llamarlo. Y se me llamó todo eso, aunque yo de carácter en realidad soy bastante humilde. Simplemente tengo mucha ambición", agrega.



A la pregunta de si se imagina volviendo a España cuando deje el golf profesional, Rahm afirma: "Ni idea. Estamos hablando de cuando tenga 50 o 60 años. Depende de cómo me cuide. Faltan 30 años para eso. Mis hijos serán adultos, espero tener nietos... No soy alguien que piense tan a largo plazo. Pero es una opción. La calidad de vida en España es difícil de igualar".

