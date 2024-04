El Gobierno cambiará la ley que permite el visado de residencia al invertir en vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros estudiará mañana un informe para modificar la ley, aprobada por el Partido Popular en 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país.



Sánchez ha hecho este anuncio durante la visita que ha realizado a una promoción de viviendas sociales en Dos Hermanas (Sevilla) junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que ha recibido algunos pitos, gritos e insultos por parte de trabajadores de una obra en un edificio contiguo.



El presidente del Gobierno ha indicado que la medida trata de iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'golden visa', con la que se permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.



Tras advertir de que su Gobierno va a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la vivienda "sea un derecho y no un mero negocio especulativo", Sánchez ha insistido en que en la actualidad 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Islas Baleares y la ciudad de Valencia.



"Es decir, precisamente los territorios y las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día", ha destacado el presidente del Gobierno.



Sánchez ha insistido en que el de la España especulativa en vivienda "no es el modelo de país que queremos ni la España que queremos" porque es un modelo que "nos conduce al desastre y a una desigualdad lacerante" como consecuencia de la inaccesibilidad de los jóvenes y de sus familias a una vivienda.



En su opinión, España tiene otra vía hacia el progreso "real y sostenible", la de un país para la "inversión productiva", y el que genera innovación y empleo de calidad, de forma que lo que pretende el Gobierno es poner "alfombra roja" a quien quiera crear empleo, innovación y tejido productivo "y no a quien simplemente busca especular" con la vivienda.



Ha señalado que esta medida es un paso más al esfuerzo inversor sin precedentes del Ejecutivo en acceso a la vivienda, que comenzó con una dotación "histórica" para la vivienda en los presupuestos generales del Estado y que "multiplica por siete" la cuantía que su gobierno encontró cuando llegó al poder en 2018.



Desde ese año, el Gobierno ha destinado cas 1.200 millones de euros a políticas de vivienda en Andalucía a través de los fondos europeos y de los planes estatales de vivienda, según ha explicado Sánchez, quien ha añadido que se ha traducido en más de 33.000 viviendas, 28.000 en rehabilitación, y más de 7.000 nuevas de construcción.



A esto hay que sumar los más de 68 millones de euros destinados al bono de alquiler joven, según Sánchez, quien ha agregado que ha abogado por acabar con la brecha que existe en España con el parque de viviendas, que "no dejó de crecer en la pasada década con el abandono absoluto de la vivienda pública".



Durante su visita, el presidente ha recibido abucheos, gritos e insultos por parte de los trabajadores de la obra contigua al edificio que ha visitado. Los obreros habían parado su trabajo para evitar el ruido de la obra y al final el sonido fue el de algunos silbidos y gritos hacia el presidente, quien se lo tomó con deportividad y les pidió que les escuchara.



Los gritos, que sonaron sobre todo al principio y al final, se solaparon con algún aplauso.

