La huelga de los letrados del SAS afecta a un centenar de juicios

Un centenar de juicios se han visto afectados por la huelga indefinida de los Letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que también ha supuesto que más de 250 plazos procesales se queden sin contestar, así como que la contratación administrativa esté "paralizada".



Según una nota del comité de huelga, el paro cuenta con un seguimiento del 90 % de la plantilla y en apenas cinco días son unos cien los juicios que se han celebrado sin la asistencia de letrados que defiendan los intereses de la Administración.



"Se han quedado sin atender más de 250 plazos procesales entre los que se incluyen contestaciones a demanda, recursos de apelación, medidas cautelares, y trámites de diversas índole", afirman.



Estiman que, solamente el importe de los juicios celebrados esta semana en la provincia de Almería sin la asistencia de Letrados del Servicio Andaluz de Salud, ha supuesto un importe de más de 2 millones de euros.



"La falta de una solución a la huelga (...) va a poner en riesgo millones de euros por la desatención de los juicios. La pasividad del Gobierno autonómico con el problema que ya se venía advirtiendo a los responsables de la Administración, sobre la necesidad de la aprobación de un nuevo Decreto que regule de forma adecuada la estructura y las funciones de los Letrados del Servicio Andaluz de Salud, ha llevado a una situación de conflicto en la que no se ofrecen soluciones", aseveran-



Inciden en que, junto a los procedimientos judiciales, la prolongación de esta situación va a suponer que se vea afectada también la contratación pública de la Administración Sanitaria.



"En tan sólo una semana de huelga se han suspendido un total de 33 mesas de contratación, que son necesarias para adjudicar contratos públicos, muchos de ellos financiados con fondos europeos", mantienen.



Entre las mesas no celebradas esta semana se pueden citar algunas de "importe elevado" como la relativa a un contrato cuyo valor estimado supera los 533 millones de euros en Sevilla, los 39 millones de euros en Almería o de 24 millones de euros en Jaén-



Algunas de estas mesas de contratación están destinadas a poner en marcha el “plan estrella” del presidente de la Junta de Andalucía para la reducción de listas de esperas, si bien la gran mayoría son relativas a la actividad ordinaria del SAS.



Han recordado que el pasado 21 de febrero el presidente Juanma Moreno anunció que el Consejo de Gobierno aprobaba una partida presupuestaria de 283,3 millones de euros de los que se invierten 163,3 millones para pagar horas extra de los profesionales de la sanidad pública en intervenciones quirúrgicas y 119,9 millones para los conciertos con clínicas y hospitales privados que permitan derivar pacientes a la sanidad privada para reducir las listas de espera en Andalucía.



Subrayan que la Consejería de Salud y Consumo aseguró que la huelga "no afectaría a la adjudicación dichos contratos, y que estarían listos a finales de abril o principios de mayo, sin haber puesto sobre la mesa ninguna propuesta en firme para dar una solución a la huelga".



"El perjuicio que los responsables de la Administración están causando en los presupuestos de la Junta de Andalucía por las pérdidas derivadas de la falta de atención de los procedimientos judiciales y la paralización de toda la contratación pública sanitaria, que se irá incrementando a medida que avancen los días de la huelga indefinida, es causa directa de una falta de negociación seria por parte de la Administración", concluyen.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es